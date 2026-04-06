Más de 300.000 vehículos ya han vuelto a Barcelona en la operación retorno de Semana Santa 2026

Un total de 303.494 vehículos han vuelto entre las 12.00 horas de este domingo y las 10.00 horas de este lunes de Pascua, festivo en Catalunya, al área metropolitana de Barcelona, de forma que ya han regresado más de la mitad de los 590.000 previstos en la operación retorno, que finaliza esta medianoche.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, entre las 12.00 horas de ayer y las 10.00 de este lunes ya han regresado a la corona metropolitana de Barcelona el 51,4 % de los vehículos previstos.

De hecho, a las 20.00 horas del domingo ya habían vuelto al área de Barcelona 180.000 vehículos, en una primera fase de la operación retorno en la que ayer por la tarde se registraron retenciones de hasta diez kilómetros.

Durante todo el dispositivo especial con motivo de la Semana Santa, los Mossos d'Esquadra han activado 1.669 agentes, que actúan tanto en vías de máxima movilidad como en secundarias en los 1.038 controles establecidos: 301 de alcoholemia y drogas, 209 de distracciones, 134 de velocidad, 148 de seguridad pasiva, 141 de motocicletas y 105 de transporte.

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Asimismo, y al igual que en las dos fases de la operación salida, para el regreso se han instalado diez carros radares (radares móviles instalados en remolques) para controlar el exceso de velocidad en la AP-7, mientras que dos helicópteros sobrevolarán vías de alta afluencia de vehículos para detectar todo tipo de infracciones.