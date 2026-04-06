Vídeo | Un taxi graba el intento de robo a una familia de turistas en el Fòrum de Barcelona

Una de las principales desventajas que se encuentran los ladrones es que hay cámaras en todos lados. No únicamente las que están estáticas en edificios sino algunas en movimiento, como las que llevan los vehículos. Por eso, es más difícil que un delito quede impune, aunque sea un intento como el que se vivió este domingo al mediodía en el Fòrum de Barcelona.

Lo filmó uno de los taxis que estaba esperando en la parada que hay en esta zona. Una familia de turistas se acercó con su equipaje al taxi que había delante para subirse. Mientras el taxista los ayudaba con sus maletas y los turistas acomodaban a los niños, entre los que había un bebé, dentro del vehículo, dos personas de origen magrebí intentaron robar una bolsa de mano, aprovechando el momento de distracción.

Todo quedó captado por las imágenes del taxi posterior. Hubo un forcejeo y el padre de familia se resistió al asalto por lo que los dos ladrones salieron huyendo. Uno de ellos corriendo y el otro en patinete. El atraco quedó en un susto y la familia pudo salir en el taxi, pese a que se llevaron la sensación de inseguridad.

Momento en el que los sospechosos salen huyendo tras intentar el robo en el Fòrum a unos turistas / El Periódico

Sobre la 13:30 horas de la tarde de este domingo una llamada alertó de este incidente en el Fòrum a los Mossos. Una patrulla se personó en el lugar del incidente, la plaza Willy Brandt de Barcelona, pero no pudo localizar a la familia ni al taxista. Tampoco se interpuso ninguna denuncia por este intento de robo.

Sin embargo, los Mossos consiguieron el vídeo, que ahora circula de forma viral por redes, y la unidad de investigación de la policía catalana analiza las imágenes para intentar identificar a los sospechosos y saber si se trata de delincuentes habituales que operan en esta zona. Si se consigue se les podría imputar un delito de intento de robo, aunque al no existir una denuncia por parte de los afectados costará más iniciar un procedimiento penal contra ellos, según fuentes policiales.

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De todas formas, la difusión del vídeo por redes demuestra que los cacos están más controlados que antes y que nunca sabrán si una cámara capta su fechoría.