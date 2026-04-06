El sector turístico del área de Barcelona cumple expectativas en Semana Santa con ocupaciones que superan el 80%

El sector turístico del ámbito metropolitano ha cumplido las expectativas marcadas en Semana Santa con ocupaciones que han superado el 80% de media y que han rozado el 90% durante los días festivos. Es el balance que hace la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo (FIHRT), que, sin embargo, apunta que la incertidumbre geopolítica causada por el conflicto en Oriente Medio ha repercutido en el gasto de los visitantes.

Según apunta la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo (FIHRT), el episodio de viento de inicios de semana condicionó las reservas de última hora. Aun así, la previsión que había hecho la entidad se ha superado "con creces", llegando al 90% tanto en zonas de costa como de interior.

Sitges es un ejemplo. Con todos los alojamientos y locales de restauración abiertos, ha registrado estancias de entre tres y cuatro días y ha logrado una media del 80% de ocupación que ha crecido durante los días festivos. El hecho que la Semana Santa haya coincidido con finales de marzo ha favorecido la presencia de visitantes, tal como ha detallado el gerente del Gremio de Hostelería de Sitges, Alejandro Eguía.

Un balance positivo de estos días que la entidad también traslada a la restauración y al ocio nocturno de la ciudad. Según Eguía, el ocio nocturno está viviendo una "transformación" a partir de las sesiones de 'tardeo', con que se atrae al público a través de una propuesta que combina música en un espacio al aire libre.

En cuanto a las actividades turísticas, desde la FIHRT apuntan que las últimas lluvias han beneficiado a empresas que se dedican al turismo activo en zonas de embalses y pantanos. Es el caso de la Llosa dels Cavalls o Sant Ponç, donde esta Semana Santa se han recuperado propuestas como el rafting o los kayaks.

Reducción del gasto

Sin embargo, a pesar de que en términos generales el sector valora con optimismo las cifras alcanzadas, también apuntan a que el conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias económicas han tenido un efecto en el gasto de los visitantes. "No solo afecta al bolsillo desde el punto de vista de la actividad turística, sino que tampoco se gasta lo esperado en los comercios que atraen al turismo", ha señalado a la Agència Catalana de Notícies el secretario de la FIHRT, Daniel Brasé.

"Algunos grupos o familias, en vez de alargar cuatro noches, se han quedado en tres y han hecho un poco de distribución en su gasto", declara el gerente del Gremio de Hostelería de Sitges. De cara al verano, Eguía confía que sea el turista con poder adquisitivo alto quién "salve" la temporada en la zona del Mediterráneo y opte para evitar destinos en Oriente Medio. "En todo caso, una situación de incertidumbre, de subidas de precios, de noticias negativas, nunca favorece", ha remarcado.

El personal cualificado, un hándicap para las empresas turísticas

Uno de los retos que ha tenido que afrontar el sector turístico del ámbito metropolitano ha sido la contratación de personal. "Hay graves problemas para contratar personal y esto hace que en muchos casos algunos alojamientos o establecimientos de restauración opten por no abrir todas las salas que tienen para hacer comidas. Al final el personal da para lo que da", ha aseverado Brasé. Según la entidad, el paradigma entre los trabajadores ha cambiado a raíz de la pandemia y los profesionales cualificados buscan mejores ofertas laborales, que en ocasiones encuentran fuera del país. "Tenemos que hacer mucha pedagogía para reciclar y para formar a nuestro personal", ha concluido.

Por otro lado, el sector apunta que el verano también será un momento para analizar los efectos de la subida de la tasa turística. En este sentido, el Gremio de Hostelería de Sitges insiste en reclamar a la Generalitat que el impuesto no sea "igual y lineal" para todos, puesto que defienden que "cada circunstancia es diferente".