Obra pública
Barcelona renueva el parque de Can Dragó: zona infantil más grande, nueva área para perros y barras de calistenia
El ayuntamiento destinará 3,42 millones de euros a transformar más de 10.600 metros cuadrados de esta zona verde
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La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de remodelación integral del Parc de Can Dragó, una de las principales zonas verdes del barrio de Porta, en el distrito de Nou Barris. Las obras contarán con una inversión de 3,42 millones de euros y se realizarán más de 10.600 m² del parque, según ha explicado este lunes el consistorio en nota de prensa,
Las mismas fuentes informan de que, con esta reforma, se tripicará la superficie de la zona de parque infantil. Asimismo, se instalarán aparatos de gimnasia al aire libre para las personas mayores y se creará un área de calistenia con máquinas adaptadas. Además, se mantendrá una zona central polivalente, se incrementará la vegetación y se usarán pavimentos blandos para mejorar el drenaje de la lluvia y ofrecer refugio durante los meses de calor.
En su comunicado, el ayuntamiento señala que también se trasladará la actual zona de perros a un nuevo espacio mejor integrado y alejado de los bloques de viviendas, y se reubicará la zona de petanca. Según el consistorio, estas modificaciones se harán con dos piezas lineales diferenciadas para minimizar el impacto acústico sobre el vecindario.
El proyecto contempla además la creación de nuevos pasos de peatones en la avenida Río de Janeiro y la mejora de las aceras para reforzar la conexión del parque con su entorno, sin eliminar los recorridos existentes. Se renovará por completo la iluminación y se instalará mobiliario urbano nuevo: bancos, sillas, papeleras y fuentes, que a su vez cumplan criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Participación vecinal y sostenibilidad
La remodelación forma parte del Programa de Espacios de Proximidad e Interiores, enmarcado en el Pla Clima del ayuntamiento, cuya finalidad es transformar y aumentar los espacios verdes de la ciudad, incorporando sombra, renaturalización y adaptación al cambio climático. Según el gobierno municipal, la propuesta también recoge demandas vecinales y procesos participativos.
Antes de iniciar las obras, el proyecto se someterá a exposición pública durante 30 días hábiles, período en el que se podrán presentar alegaciones y proponer modificaciones. Una vez completado este trámite y adjudicadas las obras, la intervención tendrá una duración estimada de un año. Durante ese tiempo, el consistorio asegura que se garantizará la circulación de peatones, el acceso a los equipamientos de la zona, el comercio de proximidad y la zona deportiva de Can Dragó. La primera actuación prevista será la puesta en marcha de la nueva área para perros, para que entre en funcionamiento lo antes posible.
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