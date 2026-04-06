Polémica en la Semana Santa local
La oposición en Mataró critica al Ayuntamiento por haber sonado tres veces el himno de España en la procesión de Viernes Santo
Los grupos de Junts y de ERC han enviado sendos comunicados en que muestran su incomodidad y reclaman al gobierno municipal que revise su relación con las cofradías
Polémica e indignación entre los vecinos de Mataró al sonar tres veces el himno de España en la procesión del Viernes Santo: "Es un símbolo político"
La interpretación, hasta en tres ocasiones, del himno de España en la Procesión General de Viernes Santo de Mataró ha levantado polémica. Los grupos políticos de la oposición en Mataró de Junts y de ERC han puesto el grito en el cielo con la publicación de sendos comunicados en que critican al gobierno municipal y le reclaman que tome medidas para que esta circunstancia no se vuelva a repetir.
Para empezar, Junts per Mataró reclamó este domingo "explicaciones inmediatas al gobierno municipal" por los hechos, que califican como "graves e incompatibles con el carácter que ha de tener la Procesión General". Para Junts, no es "justificable" incorporar "símbolos estatales que una parte importante de la ciudadanía no siente como propios y que, en nuestro contexto, tienen una evidente intención de dividir".
Por ello, desde la formación piden al Ayuntamiento liderado por David Bote (PSC) que "explique quién autorizó o validó la interpretación del himno". Reclaman también al alcalde que convoque de manera inmediata una reunión con la comisión de la Semana Santa, las cofradías implicadas, Cultura Mataró y la parroquia de Santa Maria. Por último, los posconvergentes demandan al gobierno municipal que "establezcan criterios claros para que la Procesión General" no vuelva a "incorporar elementos que fracturen la cohesión cívica e identitaria de Mataró".
Por su parte, el grupo local del ERC en la capital del Maresme ha enviado este lunes por la mañana otro comunicado en que critica los hechos, y muestra "una profunda preocupación por la deriva que está tomando un acto que debería ser estrictamente religioso, comunitario, patrimonial y respetuoso con la pluralidad de Mataró". Los republicanos señalan que "Catalunya tiene una tradición propia de la Semana Santa", de la que "la incorporación del himno español no forma parte", e indican que "la vinculación entre la Marcha Real, las procesiones y la presencia militar es una herencia directa del nacionalcatolicismo".
Si bien en 2025 el himno español también sonó, este año ha sido interpretado en tres ocasiones: a la salida de los pasos de Nuestra Señora de la Esperanza, del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad. El presidente de la Comisión de Semana Santa, Diego Fernández, argumentó en declaraciones a 'tvmataró' que es una tradición adoptada de las procesiones andaluzas y que "en ningún caso tiene una connotación política". En este sentido, desde ERC recuerdan que el partido ya criticó la interpretación del himno el año pasado, y piden al consistorio que explique por qué no tomó medidas de cara a esta Semana Santa. Reclaman también que "se aplique de manera estricta el principio de aconfesionalidad" y, para terminar, que el gobierno municipal revise su relación con las cofradías y redefina el "modelo de gobernanza" de la Semana Santa mataronenese.
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