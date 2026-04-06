Demogorgones, K-Pop y el Barça: las monas de Pascua que arrasan este 2026 en Barcelona

Monstruos y cazadores de monstruos son los indiscutibles protagonistas de este Lunes de Pascua 2026. Los demogorgones de 'Stranger Things' y las protagonistas de 'K-Pop Demon Hunters' son las figuras más demandadas par las monas de este año, junto con clásicos como el Barça, Son Goku o, más recientemente, Bluey. El Gremio de Pastelería de Barcelona señala que los precios se mantendrán, aunque subirán ligeramente debido al incremento del IPC, situando las figuras de chocolate entre 40 y 80 euros según su tamaño. En cuanto a los pasteles, el de fruta confitada sigue liderando, seguido del de crema de mantequilla, nata o trufa, con un precio de entre 30 y 40 euros para cuatro o cinco personas.

Plumas, pollitos, huevos y muñecos de goma son los clásicos que cada año llenan los escaparates y tiendas durante esta época, elementos que se asocian sin duda a uno de los postres más apreciados del calendario gastronómico y festivo de nuestra región: la mona de Pascua. La tradición dicta que el padrino debe regalarla al ahijado o ahijada, pero cada vez más personas compran monas para regalar a amigos o incluso para disfrutar en familia, fuera del Lunes de Pascua.

En esta ocasión, hay dos claros favoritos: “Está teniendo mucho éxito una serie que ha estado muy de moda, 'Stranger Things', y luego las guerreras de 'K-Pop Demon Hunters', además de personajes de siempre como los de 'Lilo & Stitch', que también funcionan muy bien”, explicó a la ACN el presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona, Miquel Zaguirre.

A la lista se suman los futbolistas del Futbol Club Barcelona, principalmente Lamine Yamal y Raphinha, sin olvidar el escudo: “Este año, además, tenemos un buen equipo”, añadió el pastelero.

Pastelería Zaguirre de Terrassa, con distintas monas de Pascua expuestas. / ACN / ACN

Pasteles que llenan mesas

Más allá de las figuras, los pasteles son los protagonistas en las mesas, y el de fruta confitada sigue siendo el preferido, con bizcocho, un poco de mermelada y almíbar por encima, coronado con un huevo de chocolate. “Le siguen los de mantequilla, tipo Sara, que también se venden muchísimo, y los clásicos como los de nata y trufa o de todo chocolate”, apuntó Zaguirre.

Precios contenidos

Zaguirre explica que año tras año se enfrentan a subidas de precios o a factores externos que pueden alterar los planes, no solo del sector, sino de las economías domésticas. “Estamos prácticamente acostumbrados, venimos de la guerra en Ucrania, ahora la de Irán, y ha habido una bajada del precio del cacao, pero realmente, si pensamos en la figura de chocolate, hay más variación en el precio según la dificultad de la figura que por la cantidad de chocolate que lleve”, señaló.

En este sentido, asegura que los precios este año se mantendrán. “Si hay un aumento será por el crecimiento del IPC, que todos podemos notar”, añadió. De igual manera, advierte que el gasto también variará por otros factores: “Depende del padrino y de lo espléndido que quiera ser”, dijo con tono bromista.

Mona astronómica

Un año más, el Gremio colabora con la Universidad de Barcelona en un proyecto de divulgación científica que se personaliza en Mia, un personaje que cada campaña representa una profesión en forma de figura de chocolate. “Este año, dado que hablamos del eclipse solar, hemos decidido que Mia sea astrónoma”, apuntó Zaguirre.

Con el objetivo de divulgar esta profesión, las monas irán acompañadas de un código QR para que quienes la compren puedan acceder a una página web y conocer más sobre el mundo de la astronomía.

Los huevos, protagonistas del Park Güell

Este año, además, el Gremio ha querido dar un protagonismo extra a los huevos de Pascua, tanto blancos como negros y de cualquier tamaño, para decorar las monas. También han creado una presentación en el Park Güell, donde han instalado diez huevos gigantes diseñados por diez pasteleros reinterpretando el imaginario de Antoni Gaudí.

Se trata de una propuesta enmarcada en una triple efeméride: el Año Gaudí, la Capitalidad de la Arquitectura y el centenario de la apertura del Park Güell. Las piezas se exponen en la Sala Hipóstila, uno de los espacios más emblemáticos del parque, y forman parte de una muestra artesanal única creada para la ocasión.

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“El 9 de abril habrá una votación popular que permitirá salvar uno de estos diez huevos y se trasladará al Museo de la Xocolata, el resto se usará para una chocolatada popular con los colegios alrededor del Park Güell”, concluyó Zaguirre.