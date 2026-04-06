Movilidad
Cambios en el metro de Barcelona desde este martes: obras en la estación de Fondo y afectaciones
Los trabajos de mejora obligarán a cambiar de andén o de tren a 2.000 usuarios diarios hasta el 19 de abril
La estación de autobuses de Fabra i Puig iniciará sus obras de reforma en junio
Seis estaciones del metro de Barcelona cambiarán de nombre… pero nadie sabe cuándo
Este martes 7 de abril, primer día laborable tras la Semana Santa en Catalunya, los usuarios de la línea 9 Nord del metro de Barcelona deberán modificar su recorrido habitual en la estación de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, debido al inicio de unas obras de mejora en la infraestructura.
Según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), los trabajos se prolongarán hasta el 19 de abril y obligarán a los viajeros a cambiar de andén o de tren en función de la fase de la actuación para poder continuar su trayecto en ambos sentidos, tanto hacia Can Zam como hacia La Sagrera.
Dos fases de obras
La intervención se dividirá en dos fases diferenciadas:
- Fase 1 (del 7 al 13 de abril, ambos incluidos): los usuarios deberán cambiar de andén en la estación de Fondo para continuar su recorrido en ambas direcciones.
- Fase 2 (del 14 al 19 de abril): será necesario cambiar de tren, pero en este caso en el mismo andén, también en ambos sentidos de la línea.
Pese a estas afectaciones, el resto de la línea funcionará con normalidad durante todo el periodo de obras.
Mejora de la infraestructura
Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre Fondo y Església Major, donde se llevará a cabo la reparación de los aparatos de vía. Según ha informado TMB, esta actuación permitirá mejorar la calidad de la infraestructura ferroviaria en este punto de la red.
Asimismo, TMB ha destacado que las obras se han planificado de manera que no sea necesario interrumpir completamente el servicio, aunque sí implican estas modificaciones operativas para los usuarios en la estación de Fondo.
Las afectaciones se aplicarán de forma escalonada según la vía. Entre el 7 y el 13 de abril se actuará sobre la vía 1 (dirección Can Zam) y, entre el 14 y el 19 de abril, sobre la vía 2 (dirección La Sagrera).
Los trabajos serán ejecutados por la Generalitat de Catalunya y cuentan con una inversión de 780.000 euros.
2.000 usuarios afectados
Según los datos facilitados por TMB, el tramo entre Fondo y Església Major registra una media de 2.099 validaciones diarias en días laborables y de 1.515 en días festivos, lo que da una idea del volumen de usuarios que deberán adaptarse a estos cambios temporales en su desplazamiento habitual.
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
- Australia espera la llegada de 53 buques petroleros este mes para asegurar el suministro de combustible
- El conflicto de Irán ya impacta en los precios mundiales de los alimentos: cereales, leche y azúcar son un 2,4% más caros