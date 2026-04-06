Cambios en el metro de Barcelona desde este martes: obras en la estación de Fondo y afectaciones

Este martes 7 de abril, primer día laborable tras la Semana Santa en Catalunya, los usuarios de la línea 9 Nord del metro de Barcelona deberán modificar su recorrido habitual en la estación de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, debido al inicio de unas obras de mejora en la infraestructura.

Según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), los trabajos se prolongarán hasta el 19 de abril y obligarán a los viajeros a cambiar de andén o de tren en función de la fase de la actuación para poder continuar su trayecto en ambos sentidos, tanto hacia Can Zam como hacia La Sagrera.

Dos fases de obras

La intervención se dividirá en dos fases diferenciadas:

Fase 1 (del 7 al 13 de abril, ambos incluidos): los usuarios deberán cambiar de andén en la estación de Fondo para continuar su recorrido en ambas direcciones.

Fase 2 (del 14 al 19 de abril): será necesario cambiar de tren, pero en este caso en el mismo andén, también en ambos sentidos de la línea.

Pese a estas afectaciones, el resto de la línea funcionará con normalidad durante todo el periodo de obras.

Mejora de la infraestructura

Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre Fondo y Església Major, donde se llevará a cabo la reparación de los aparatos de vía. Según ha informado TMB, esta actuación permitirá mejorar la calidad de la infraestructura ferroviaria en este punto de la red.

Asimismo, TMB ha destacado que las obras se han planificado de manera que no sea necesario interrumpir completamente el servicio, aunque sí implican estas modificaciones operativas para los usuarios en la estación de Fondo.

Las afectaciones se aplicarán de forma escalonada según la vía. Entre el 7 y el 13 de abril se actuará sobre la vía 1 (dirección Can Zam) y, entre el 14 y el 19 de abril, sobre la vía 2 (dirección La Sagrera).

Los trabajos serán ejecutados por la Generalitat de Catalunya y cuentan con una inversión de 780.000 euros.

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2.000 usuarios afectados

Según los datos facilitados por TMB, el tramo entre Fondo y Església Major registra una media de 2.099 validaciones diarias en días laborables y de 1.515 en días festivos, lo que da una idea del volumen de usuarios que deberán adaptarse a estos cambios temporales en su desplazamiento habitual.