El fotógrafo de perros más famoso del mundo aterriza en Barcelona: puedes reservar una sesión gratis con tu mascota

El Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona se convierte los próximos 16, 17 y 18 de abril en un improvisado plató de fotografía profesional para perros gracias a Josera Moments 2026, una gira europea que recala de nuevo en la capital catalana con un concurso abierto a todas las familias perrunas.

La marca de alimentación animal Josera ha elegido de nuevo a Barcelona como escenario de su 'roadshow' y ofrece a los dueños la posibilidad de conseguir, mediante sorteo, una exclusiva sesión de fotos con el célebre fotógrafo canino Christian Vieler.

Bajo el lema 'Tu perro. Tu momento. Tu foto', la firma invita a inscribirse gratuitamente, a través de un formulario online disponible en su web oficial, donde los participantes pueden presentar la candidatura de su compañero de cuatro patas.

'Celebrity' perruna

Una vez cerrado el plazo, Josera seleccionará aleatoriamente a los ganadores, que serán citados en Diagonal Mar para disfrutar de una sesión personalizada en la que su perro será tratado como una auténtica 'celebrity'.

Christian Vieler, considerado uno de los fotógrafos de perros más reconocidos del mundo, es famoso por sus instantáneas de alto impacto en las que captura el segundo exacto en el que los animales atrapan un snack en el aire.

Sus imágenes, tan cómicas como expresivas, han dado la vuelta al mundo y se han convertido en icono en redes sociales, revistas y campañas publicitarias especializadas en mascotas.

Esa misma estética, que mezcla humor, ternura y mucha técnica, será la que se replicará en las sesiones de Barcelona.

Media hora de sesión

Cada premio consiste en una sesión fotográfica exclusiva de unos 30 minutos, que se desarrollará entre las 10.00 y las 18.00 horas de los días 16, 17 y 18 de abril dentro del propio centro comercial, coincidiendo con su horario de apertura al público.

Los responsables de la campaña explican que, una vez terminada la sesión, los propietarios recibirán una selección de imágenes entre las que podrán escoger su favorita; esa fotografía será posteriormente retocada por Vieler y enviada tanto en formato digital como impresa en un lienzo listo para colgar.

El set fotográfico se instalará en Diagonal Mar, uno de los mayores centros comerciales de Barcelona, situado en la avenida Diagonal y con fácil acceso en transporte público y aparcamiento gratuito durante varias horas.

Un estudio con público

La organización recuerda que la actividad se llevará a cabo en plena zona de paso del recinto, por lo que es posible que el público asistente al centro se convierta en espectador improvisado de las poses, saltos y muecas de los perros protagonistas.

Además, se realizarán sesiones in situ para las mascotas asistentes que no hayan conseguido su plaza.

Aunque el foco está puesto en la experiencia lúdica y en las fotos con efecto 'wow' -sorpresa y asombro-, la iniciativa también pretende reforzar el vínculo entre las familias y sus animales de compañía, con un recuerdo profesional que, de otra manera, sería inaccesible para muchos bolsillos.

Sesión gratuita

Desde Josera, subrayan que se trata de un sorteo sin coste para los participantes y que los empleados de la compañía y sus familiares directos quedan excluidos de la promoción.

El fenómeno Josera Moments viene cosechando éxito en diferentes ciudades europeas, donde las colas para participar y la posterior difusión en redes sociales han demostrado el tirón de este tipo de propuestas entre los amantes de los animales.

Con la parada en Barcelona, una ciudad donde ya ha recalado anteriormente, la marca busca reeditar el impacto mediático de anteriores ediciones y consolidar la ciudad como una de las capitales perrunas de referencia, en un contexto en el que la adopción de mascotas y su presencia en el espacio urbano no deja de crecer.