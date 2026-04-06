FGC cortará el servicio de trenes durante 13 días entre Gràcia y Sarrià en agosto de este año

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) llevará a cabo un corte en el servicio entre las estaciones de Gràcia y Sarrià durante el mes de agosto de este 2026, algo que obligará a establecer un servicio alternativo. Serán 13 días en los que la empresa pública llevará a cabo la renovación integral de las vías entre las paradas de Gracia y Muntaner, después de que estas hayan llegado al final de su vida útil. Unos trabajos valorados en algo más de cuatro millones de euros que llevará a cabo la unión temporal de empresas UTE Renovació Muntaner (integrada por INFESA, TRADE y TECSA), adjudicataria del contrato.

Así, estas obras a FGC a interrumpir completamente el tráfico de trenes mientras se llevan a cabo. Para dar continuidad al servicio público y "garantizar la movilidad de los usuarios habituales, Ferrocarrils considera "imprescindible" asegurar que el trayecto se pueda seguir efectuando con otros medios con el objetivo de "minimizar" la afectación de los viajeros. Por ello la compañía ha licitado un servicio de autobús alternativo entre los días 11 y 23 de agosto y entre Gràcia y Sarrià, con paradas en zonas cercanas a las estaciones de FGC entre medio, que permita a los usuarios desplazarse por la parte alta de Barcelona.

El contrato tiene un valor estimado de 704.000 euros (IVA incluido), tal y como consta en los pliegos de la contratación. Este precio incluye tanto el coste del personal, el de los vehículos y el de los seguros, sí como los carburantes o equipos de limpieza, además del beneficio empresarial (un 7% del contrato, lo que equivale a unos 44.800 euros). La licitación se publicó el pasado 6 de marzo y las empresas interesadas tienen margen hasta el día 9 de este mismo mes para presentar sus ofertas. FGC sostiene así que las prescripciones técnicas del contrato "están orientadas a garantizar un nivel de calidad equivalente al que ofrece el servicio ferroviario, asegurando regularidad, seguridad, accesibilidad y fiabilidad", sobre todo, en líneas de una alta demanda como son las que enlazan Barcelona y el Vallès.

Esos trabajos se sumarán a las obras de prolongación de la L8 entre plaza Espanya y Gràcia, unas actuaciones que desde hace meses ya suponen una serie contratiempos en la movilidad en las inmediaciones de la calle Muntaner, en su tramo inicial del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, e incluso ya han afectado ligeramente al punto de estacionamiento de los autobuses de TMB o Monbus que habitualmente suben por Gal·la Placídia, donde precisamente se ubica la estación de Ferrocarrils de Gràcia.

Vehículos de entre 50 y 110 personas

Los pliegos técnicos de la licitación remarcan que la empresa adjudicataria deberá realizar pruebas de circulación los días previos al inicio de servicio, en coordinación con FGC, a efectos de evaluar la "idoneidad del tipo de autobuses" y también para confirmar el itinerario. Desde Ferrocarrils apuntan también que el servicio de autobús debe estar dimensionado de forma que "garantice el enlace con el mínimo tiempo de transbordo posible". En este sentido, también será necesario asegurar la disponibilidad de autobuses en las estaciones de cabecera de recorrido para garantizar la conexión con el servicio ferroviario, de forma que a la llegada de cada tren estén esperando los buses necesarios para absorber la demanda.

En caso de avería de algún vehículo en servicio, la empresa adjudicataria debe tener la capacidad de sustituirlo con tiempo máximo de respuesta de 40 minutos. "Este tiempo se computa entre el aviso de vehículo averiado y la puesta en servicio del vehículo de sustitución", incluye el contrato. Así, los vehículos que se pongan a disposición para recorrer el trayecto supletorio entre las estaciones de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova y Sarrià deberán tener una capacidad mínima de 50 personas por bus y una máxima de 110. Además, Todos los vehículos deberán estar adaptados para personas con movilidad reducida.