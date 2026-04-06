Líneas saturadas
La L1 y L5 del metro de Barcelona añaden un tren extra en hora punta para reducir aglomeraciones
El refuerzo llega en un contexto de aumento de usuarios en el metro por los problemas en la red de Rodalies
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A partir de este martes 7 de abril, primer día laborable tras la Semana Santa en Catalunya, las líneas L1 y L5 del metro de Barcelona, las de mayor demanda de la red, incorporarán un tren adicional por hora cada una durante la hora punta de la mañana, entre las 7:00 y las 9:30 horas, cuando se registra una mayor afluencia de pasajeros. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de ello este lunes en un comunicado.
Con esta medida, los minutos de espera entre trenes se reducirán a alrededor de 3 minutos en la L1 y a 2:24 minutos en la L5. En términos de flota, la L1 contará con 35 trenes en circulación simultánea y la L5 con 38, aumentando así la capacidad de transporte para absorber el incremento de pasajeros.
Este refuerzo se produce en un contexto de aumento generalizado del uso del metro, especialmente tras los problemas en la red de Rodalies, que han incrementado el pasaje en algunos puntos concretos. Las líneas L1 y L5 concentran más de la mitad del pasaje de toda la red de metro de Barcelona, y el crecimiento de validaciones durante el último año se ha producido no solo en hora punta, sino también en horas valle por la tarde y fines de semana.
Según explican desde TMB, en el caso de la L5, la incorporación de un tren extra se facilita por las obras de renovación de vía que se realizaron en verano de 2024 entre Cornellà y Collblanc, que incluyeron la instalación de agujas tipo bretelle para permitir un mayor número de trenes en circulación. Además, en la L1 los trenes son más anchos debido al ancho de vía ibérico (1.674 mm), lo que permite absorber un 10 % más de capacidad que en las demás líneas con vía estándar (1.435 mm).
TMB también ha surayado que ha incrementado la presencia de personal en estaciones con más afluencia para gestionar el flujo de usuarios y agilizar entradas y salidas de los andenes. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado que la puesta en marcha de estos trenes coincide con la vuelta al trabajo y a las clases tras las vacaciones de Semana Santa.
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