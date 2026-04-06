Jornadas de puertas abiertas en las escuelas infantiles de Barcelona: fechas y nuevas plazas

Las familias con niños pequeños ya pueden empezar a organizar el próximo curso escolar. El Ayuntamiento de Barcelona ha fijado entre el 7 de abril y el 5 de mayo las jornadas de puertas abiertas en la red de escuelas infantiles municipales, que el curso que viene estará formada por 106 centros repartidos por todos los distritos de la ciudad. Puedes consultar aquí las fechas y horarios de puertas abiertas de cada Escola Bressol Municipal (EBM).

Nuevas plazas y una escuela en marcha en Sant Andreu

El curso 2026-2027 llegará con novedades en la oferta pública de educación infantil en Barcelona. Por un lado, entrará en funcionamiento la nueva Escuela Infantil Municipal Tramuntana, situada en el pasaje de Marta Mata, 8, en el barrio de Sant Andreu de Palomar. El centro, que todavía se encuentra en construcción, tendrá capacidad para 104 niños y niñas distribuidos en siete grupos: uno para bebés de 4 a 12 meses, tres para menores de 1 a 2 años y otros tres para la franja de 2 a 3 años. Debido al estado de las obras, esta escuela no celebrará jornada de puertas abiertas.

Además, la Escuela Infantil Municipal La Mar, en la calle Andrea Dòria, 40, en la Barceloneta, ampliará su oferta con dos nuevas aulas, lo que le permitirá pasar de cinco a siete grupos y alcanzar una capacidad total de 100 plazas. La ampliación supondrá la creación de un grupo más tanto en el nivel de 1-2 años como en el de 2-3 años.

También habrá cambios en la escuela Germanetes, en el distrito del Eixample, que mantendrá cinco grupos de horario completo (de 9.00 a 17.00 horas) y ofrecerá dos grupos de horario reducido para menores nacidos en 2024 y 2025: uno de mañana (de 9.00 a 13.00 horas) y otro de tarde (de 15.00 a 19.00 horas). Las plazas de horario reducido seguirán un procedimiento de preinscripción específico.

Preinscripción: dónde y cuándo

El calendario de preinscripción se abrirá del 4 al 15 de mayo de 2026, ambos días incluidos. La solicitud deberá realizarse preferentemente de forma telemática a través del portal de trámites del ayuntamiento, que se activará el mismo 4 de mayo a las 00.00 horas.

En casos excepcionales, las familias que no puedan completar el trámite por internet podrán contactar con la escuela elegida como primera opción para solicitar cita previa y realizar la preinscripción de forma presencial dentro del mismo periodo. En el caso concreto de la nueva escuela Tramuntana, el apoyo presencial se gestionará en la sede del Instituto Municipal de Educación, en la plaza Espanya, 5.

Niños y niñas de 16 semanas a 3 años

La red municipal de escuelas infantiles de Barcelona, gestionada por el Instituto Municipal de Educación, atiende a niños y niñas desde las 16 semanas hasta los tres años de vida. El próximo curso estará formada por 106 centros repartidos por todos los distritos.

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El calendario del proceso de admisión arranca con la publicación de la oferta de plazas el 1 de mayo de 2026. A partir de ahí, las familias podrán presentar la preinscripción entre el 4 y el 15 de mayo, preferentemente de forma telemática a través de la oficina virtual de trámites del Ayuntamiento de Barcelona. Tras este periodo se abrirán las fases habituales de asignación de plazas y matrícula.