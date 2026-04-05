La estación de autobuses de Fabra i Puig iniciará sus obras de reforma en junio

La estación de autobuses de Fabra i Puig, situada en la entrada de Barcelona por la Meridiana, será una de las próximas en someterse a obras de mejora. Según ha informado el Departament de Territori, está previsto que trabajos empiecen en junio, en un momento en el que la instalación vive una clara situación de saturación por el aumento de usuarios.

Este crecimiento de pasajeros se explica, en parte, por el trasvase hacia el autobús como alternativa de transporte, en un contexto marcado por la crisis de Rodalies y el encarecimiento de la gasolina, que empujan a muchos ciudadanos a optar por el transporte público por motivos económicos.

Obras en 25 estaciones de toda Catalunya

La intervención en Fabra i Puig forma parte de un plan más amplio del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que este 2026 prevé mejorar y rehabilitar 25 estaciones de autobuses en toda Catalunya con una inversión de 10 millones de euros. Según el Govern, estas reformas buscan modernizar las instalaciones y aumentar la comodidad de los usuarios, con actuaciones sobre el pavimento, la señalización, los accesos, el mobiliario y los sistemas de información.

Actualmente, ya hay obras en marcha una decena de instalaciones y está previsto que durante esta primavera comiencen los trabajos en otra decena más, mientras que algunas aún están pendientes de licitación.

Del Vallès a Girona

En el Vallès, con una inversión total de 1,5 millones de euros, ya se han finalizado las obras en la estación de autobuses del centro de Sabadell, y actualmente están en marcha las reformas en Granollers, Caldes de Montbui y Terrassa.

En el Penedès, con un presupuesto de 800.000 euros, se están ejecutando obras en Vilafranca del Penedès y está previsto que comiencen en junio en Vilanova i la Geltrú.

En la Catalunya Central, donde se destinan 1,6 millones de euros, hay actuaciones en marcha en Manresa, Navàs y Vic, y se prevé iniciar obras en Solsona durante el mes de mayo.

La provincia de Girona concentra una de las mayores inversiones, con 3,5 millones de euros. Está previsto que en mayo comiencen las obras en las estaciones de autobuses de Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d’Aro, Lloret de Mar y Santa Coloma de Farners. Además, Territori ha informado de que se mejorarán los sistemas de información en las estaciones de Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols y Cadaqués.

En las comarcas de Lleida, con una inversión de 500.000 euros, se están ejecutando mejoras en Les Borges Blanques y Balaguer.

Por otro lado, en el Camp de Tarragona, con una dotación de 1,6 millones de euros, está previsto licitar este año las obras en las estaciones de Tarragona y Reus.

En total, la Generalitat cuenta con una red de 58 estaciones de autobuses interurbanos en toda Catalunya.

Paneque: "El bus está adquiriendo una especial relevancia"

Sobre estas intervenciones, consellera de Territori, Sílvia Paneque ha destacado que “la Generalitat tiene el transporte público entre uno de sus principales ejes de actuación, para facilitar la movilidad de la ciudadanía, una movilidad, además, sostenible”.

En este sentido, asegura que desde el Govern están “trabajando intensamente para dar respuesta a las necesidades del territorio en lo que respecta al transporte colectivo por carretera, que en los últimos años está adquiriendo una especial relevancia, con la mejora continua de los servicios, la construcción de nuevas estaciones y la mejora de las instalaciones existentes, como es el caso de estas actuaciones”.