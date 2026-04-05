Genís Rovira, 26 años, buceador en espectáculos de cruceros: "Me atrajo trabajar y al mismo tiempo descubrir mundo"

Poco a poco, catalanes y profesionales de muy distintos perfiles de toda España descubren las singulares oportunidades laborales que concentran los cruceros, que tienen en Barcelona su principal puerto del Mediterráneo. Fue el caso de Genís Rovira Pastor (26 años, nacido en Tortosa, Baix Ebre), graduado en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas (buceo comercial). Trabaja como buceador --Aqua Cast Support Diver-- para la naviera Royal Caribbean en los exitosos espectáculos acuáticos de sus mayores buques. Esta temporada le ha tocado el barco 'Allure of the seas', con capacidad para 6.780 pasajeros, partiendo regularmente del puerto de Galveston (Texas, EEUU) en rutas por el Caribe occidental.

¿A qué se dedicaba antes de formar parte de una tripulación de cruceros?

Antes de embarcarme en esta experiencia, trabajé en centrales nucleares, piscifactorías y en la limpieza, mantenimiento y reparación de embarcaciones. Además, soy instructor PADI, lo que me ha permitido adquirir una sólida base técnica y experiencia en el medio acuático.

¿Cómo conoció este puesto de trabajo?

Fue a través de una amiga que llevaba varios años trabajando para Royal Caribbean y me habló muy bien de la experiencia.

¿Es difícil conseguir empleo en un crucero?

Con la información que me facilitó mi contacto, decidí enviar mi currículum y crear mi perfil en la plataforma C-TRAC. A partir de ahí, pasé por el proceso de selección hasta ser contratado.

Genís Rovira, en un acceso a la piscina donde se realizan los espectáculos del crucero. / RC

¿Por qué quería formar parte de una tripulación de crucero? ¿Conocía el sector?

No conocía el sector, pero me pareció una oportunidad muy interesante. La idea de trabajar en un barco de este nivel y, al mismo tiempo, poder viajar y descubrir el mundo, me atrajo muchísimo.

¿Qué requisitos se exigían para su perfil?

Principalmente se valoraba tener experiencia profesional en buceo y conocimientos en rescate acuático, además de buena condición física y capacidad para trabajar en equipo.

¿Por qué cree que hay tan pocos españoles (y catalanes) que elijan este mercado laboral, a pesar de la popularidad de los cruceros en Barcelona?

Creo que se debe a que este tipo de trabajo no es tan conocido como podría parecer. Mucha gente no sabe que existen oportunidades tan específicas y bien valoradas dentro del mundo de los cruceros.

¿Qué condiciones laborales implica trabajar en un crucero y cómo se organizan?

Generalmente trabajamos sobre ocho horas al día. El horario nos lo proporciona el 'manager' antes de cada crucero para tener toda la planificación clara. A veces, por las mañanas, realizamos entrenamientos o ensayos de partes del espectáculo que queremos perfeccionar, o ayudamos a integrar a nuevos miembros del equipo.

¿Cómo es la vida con los compañeros y en el área de la tripulación?

La zona de la tripulación está separada de la de los pasajeros y cuenta con espacios comunes como comedor, cafetería, bar, gimnasio o zonas de ocio. En mi tiempo libre suelo ir al gimnasio, descansar en mi cabina o salir a visitar el lugar donde estemos atracados. La convivencia con los compañeros es excelente, se crean amistades muy fuertes.

¿Cuál es la parte más dura de su trabajo? ¿Y la más divertida?

La parte más dura es perderme fechas importantes con mi familia y amigos. Pero la más divertida, sin duda, es el ambiente de trabajo, el compañerismo y la posibilidad de vivir experiencias únicas cada día.

Trabaja en uno de los cruceros más grandes del mundo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Lo que más me ha sorprendido es que llega un punto en el que el barco se convierte en tu casa. Dejas de sentir que estás trabajando porque disfrutas del entorno y de la gente. Además, conocer a personas de todo el mundo enriquece muchísimo.

¿Por qué cree que Royal Caribbean ha logrado tanto éxito en el puerto de Barcelona?

Porque España es muy apreciada a nivel internacional, tanto por su cultura y arquitectura como por su gastronomía. Barcelona, en especial, es un puerto muy atractivo para el turismo de cruceros.

Genís Rovira, con traje de buceo, sentado en segunda fila en el centro de la imagen. / RC

¿Cuántos países o puertos ha podido visitar desde que trabaja en la empresa?

Hasta ahora, he tenido la oportunidad de visitar 33 puertos en 10 países diferentes. Es una de las partes más gratificantes del trabajo.

¿Cuáles son las aptitudes o capacidades más valoradas para hacer carrera a bordo?

El dominio del inglés es imprescindible, así como una buena formación técnica en tu especialidad. También se valora mucho la actitud: ser positivo, profesional y saber trabajar bien en equipo con personas de diferentes culturas.

¿Qué beneficios y aprendizajes le ha dado un trabajo tan singular?

He aprendido mucho sobre una rama del buceo que desconocía y he desarrollado habilidades en la parte técnica, de mantenimiento y dirección de equipos para espectáculos acuáticos. Además, trabajar en un entorno tan multicultural me ha hecho crecer personal y profesionalmente.