Desmontando a Vox: Más agentes de los Mossos en Barcelona desde 2021

A pesar del descenso de criminalidad, la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los temas de debate más recurrentes en el Parlament. El alcance de la policía, también. Al inicio de este curso parlamentario, el líder de Vox en el Parlamento, Ignacio Garriga, reprochaba al Govern que hay “barrios donde la policía no puede entrar”, un discurso que también se ha escuchado en Barcelona, donde el partido lanzó un comunicado donde defendía que la ciudad corre “el riesgo de tener «zonas' no-go'» en las cuales ni las instituciones ni la policía puedan garantizar la seguridad”.

Los Mossos lo niegan. “Es absolutamente falso que haya ningún barrio en Catalunya donde la policía no pueda entrar”, ha asegurado su departamento de prensa a Verificat. Su presencia ha aumentado en la mayoría de los distritos de Barcelona desde 2021, tanto en efectivos como en horas de patrullaje. Son las principales conclusiones de los datos obtenidos por Verificat a partir de una solicitud de acceso a la información pública.

Un comunicado de este cuerpo de seguridad detallaba en 2025 que los cerca de 7.000 agentes (entre los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana) desplegados en Barcelona “conforman el número más grande de policías” de la ciudad.

Los datos que Verificat ha obtenido en respuesta a una solicitud de transparencia confirman una presencia transversal de agentes de los Mossos en todos los distritos de la ciudad y, de hecho, muestran un incremento tanto en número de efectivos como en horas de patrullaje. Este aumento se ve reflejado en la mayoría de los distritos de la ciudad.

En cuanto a la presencia policial, el número de efectivos de los Mossos ha subido un 8% en toda Barcelona entre 2021 y 2025. La mayoría de los distritos muestran una tendencia al alza de más del 10%. Lo han liderado Sant Andreu, con un aumento del 18% en cuatro años, Horta-Guinardó (17%) y Ciutat Vella (14%). Solo hay dos excepciones: el Eixample (-3%) y Sant Martí (-0,5%).

El despliegue por distritos

Comparándolo con el crecimiento demográfico, el aumento de la plantilla de los Mossos queda matizado, pero la tendencia al alza se mantiene. En el conjunto de la ciudad, la tasa de agentes por habitante ha subido un 2,3% en estos cuatro años; también ha crecido en ocho de diez distritos.

Solo en el último año, la presencia policial ha aumentado un 3% en toda la ciudad. Ha crecido en todos los distritos, excepto en Horta-Guinardó.

No solo ha crecido la plantilla de los Mossos, sino que también patrullan más. Las horas de patrullaje en Barcelona han subido un 10% entre 2021 y 2025. Un 4% si se tiene en cuenta el aumento de población. En total, en 2025 se registraron 582.000 horas. Más de 100.000 correspondían a Ciutat Vella, que ha visto crecer la cifra un 2% en cuatro años. En seis otros distritos, las horas efectuadas también han crecido; los que más, Sant Andreu (han subido un 76%), Nou Barris (66%) y les Corts (51%), de acuerdo con los datos entregados de transparencia.

Gráfico que muestra la evolución del patrullaje.

En relación con la población, desde 2021 se observa un aumento de las patrullas en la mayoría de los distritos. Entre 2024 y 2025, el aumento también es mayoritario, con Nou Barris a la cabeza con un incremento del 20%, aunque cuatro distritos ven las horas de patrullaje reducidas.

Las narrativas de Vox sobre la inseguridad

La “inseguridad creciente” es uno de los temas que vertebran el discurso de Vox en Catalunya y Barcelona. Como ya hemos verificado, no es cierto que la delincuencia crezca en Catalunya: la tasa de delitos se encuentra en el punto más bajo de la última década, excepto por la pandemia. Catalunya tampoco lidera todas las clasificaciones de delincuencia, como han asegurado recientemente dos diputados de Vox en el Parlamento. Y Barcelona no es una de las ciudades más inseguras de toda Europa, como ha afirmado la formación en una de sus campañas.

Verificat ha preguntado al departamento de prensa de Vox por todas las afirmaciones que han sido verificadas, pero en ninguna ocasión ha recibido respuesta.

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Dentro de estas reivindicaciones, Vox reclama, también, más presencia policial. En la última década, sin embargo, el número de agentes ha aumentado más de un 11% en toda Catalunya, incluyendo mossos y cuerpos locales, según el último informe. Un incremento que supera en tres puntos el crecimiento demográfico, del 8% en este mismo período.