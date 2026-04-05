Las playas de Barcelona se abarrotan: calor, ganas de verano y turistas en busca de "un plan perfecto"

La imagen es más propia del verano que de principios de primavera. Las temperaturas agradables, con termómetros que han rozado los 20 grados, y un cielo despejado han animado a cientos de personas a acercarse este domingo a la costa para disfrutar del día festivo. Aunque el viento ha hecho acto de presencia en algunos momentos, no ha sido suficiente para deslucir el ambiente, que se ha mantenido animado durante toda la mañana y buena parte de la tarde.

Desde primera hora, el litoral ha ofrecido una imagen muy concurrida, con una destacada presencia de turistas que, junto a los vecinos de la ciudad, han ocupado tanto la arena como el paseo marítimo. La estampa recordaba a los días centrales del verano, con grupos de amigos, familias y parejas repartidos a lo largo de la playa.

Entre los asistentes, se podía ver a numerosas personas tomando el sol, tumbadas sobre la arena o en toallas, aprovechando al máximo las buenas temperaturas. Tampoco han faltado los más atrevidos, con alguna que otra persona que se ha animado a bañarse, desafiando la temperatura todavía fresca del agua. El ambiente deportivo también ha tenido protagonismo. Varios grupos han improvisado partidos de vóley en la arena, mientras que en otras zonas se disputaban encuentros informales de fútbol playa.

En paralelo, el paseo marítimo ha registrado un flujo constante de gente. Muchas personas han optado por pasear tranquilamente junto al mar, mientras otras aprovechaban para hacer deporte: corredores, patinadores y ciclistas han compartido espacio en una jornada en la que el buen tiempo invitaba claramente a estar al aire libre.

Planes improvisados en familia

Maritza ha acudido con sus dos hijas para pasar el día. "Hemos venido a tomar el sol, comer unas patatas y aprovechar el buen tiempo", explica, sentada sobre la arena. Aunque esperaba encontrarse con grandes aglomeraciones propias de estas fechas, reconoce que la experiencia ha sido mejor de lo previsto: "Antes de venir pensaba que estaría mucho más lleno y que sería agobiante, pero la verdad es que se está bastante bien y se puede disfrutar", afirma.

La mujer comenta que normalmente veranean en un pueblo cercano y no suelen acudir a la playa de la ciudad, pero en esta ocasión han preferido cambiar de planes. "Hay mucha gente en todos lados y moverse en coche es complicado, así que hemos decidido quedarnos aquí y aprovechar lo que tenemos cerca", añade.

Un ambiente casi veraniego

También han aprovechado la jornada dos amigas procedentes de Sabadell, María y Núria, que han decidido acercarse a la playa para pasar el día. "Hacía tiempo que queríamos venir y con este tiempo no lo hemos dudado", comenta María. Núria añade: "Es un plan perfecto, estar aquí tranquilas, tomar el sol y desconectar un poco. Parece verano total".

Por otro lado, una pareja mayor que paseaba por el paseo destacaba el buen ambiente general pese al poco de viento que hacía. "Venimos muchas veces a caminar por aquí y hoy se nota muchísimo que es festivo, hay mucha más vida de lo habitual", comenta Antonio mientras observa el ir y venir de la gente. Su mujer, Carmen, coincide: "Hace un poco de aire, pero se está muy bien. Ver a tanta gente disfrutando, niños jugando, gente haciendo deporte… da mucha alegría. Parece casi un día de verano".

A lo largo de la jornada, la combinación de sol, temperaturas suaves y ambiente festivo ha convertido las playas en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. Tanto para quienes buscaban relajarse como para los que preferían actividad, la costa ha ofrecido hoy una alternativa atractiva durante la Semana Santa.

Con este escenario, Barcelona ha vivido un anticipo del verano en pleno mes de abril, con sus playas llenas de vida y una ciudadanía volcada en disfrutar del buen tiempo.