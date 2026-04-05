Barcelona aprueba la remodelación de los Jardines Bacardí junto al Camp Nou

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde al proyecto inicial de remodelación de los Jardines Bacardí y del entorno de la calle Benavent con Felipe de Paz, en el barrio de la Maternidad y San Ramón, en el distrito de Les Corts.

El espacio, ubicado junto al Camp Nou, ha sido tradicionalmente un punto de encuentro para los aficionados del FC Barcelona durante las previas de los partidos, y la reciente vuelta del público al estadio ha reavivado esta costumbre, generando molestias que han llevado a algunos vecinos a pedir al ayuntamiento el cierre del parque durante los días de partido, una opción que el consistorio ha descartado.

Jardines Bacardí, en Les Corts, Barcelona

Según ha informado el consistorio este domingo en nota de prensa, su propuesta es reformar este espacio para favorecer el juego y ampliar la presencia de zonas verdes y usos deportivos. Las obras, que se espera que arranquen en septiembre y tengan una duración aproximada de un año, contemplan la remodelación de dos áreas: un primer ámbito de 4.033 m², con un presupuesto de 1,77 millones de euros, y un segundo, más amplio, de 7.811 m², con un presupuesto de 3,25 millones.

Las dos zonas a reformar en los Jardines Bacardí de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Umbráculo para eventos, circo y gimnasio al aire libre

En la parte del parque de 7.811 m², el ayuntamiento ha informado que incorporará una gran clariana que funcionará como espacio para eventos. Allí se instalará un umbráculo desmontable que permitirá la instalación de la carpa del Circ Corts durante la temporada de espectáculos.

También se crearán nuevas áreas de juego infantil: una la zona norte ya existente y otra nueva en el sur, junto a la fachada de los edificios y las terrazas de restauración. La zona de petanca se concentrará en un único recinto con dos accesos, desde la calle Comandante Benítez y desde el interior de los jardines, ampliando las pistas de 4 a 6. La original encina de los Jardines Bacardí se mantendrá en este espacio.

Por otro lado, el consistorio ha informado que en otra parte a reformar se instalará una zona deportiva con aparatos para crear un gimnasio al aire libre, mesa de ping-pong, rodeado por dos grandes parterres que conservarán parte del arbolado existente. La idea, según el ayuntamiento es concentrar el uso deportivo en un espacio abierto delimitado por vegetación, liberando así el resto de los jardines de la mezcla de actividades y ruidos actuales. Además, habrá una pista deportiva situada junto a la entrada sur desde la calle Benavent, eliminando la actual bolsa de aparcamiento y creando nuevas zonas verdes con arbustos que pretenden aportar más usos para el barrio.

El consistorio también cuenta con instalar huertos urbanos sobre la medianera ya existente, orientados al sur, con acceso desde la acera de la calle Felipe de Paz, y que contarán con un cierre que permitirá la entrada del personal de mantenimiento.