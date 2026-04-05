Accidente de tráfico
Un coche invade el carril contrario en la Diagonal de Barcelona y choca contra la catenaria del tranvía
El siniestro ha obligado a cortar el servicio del TRAM entre Francesc Macià y Maria Cristina
Barcelona aprueba culminar la conexión del tranvía reformando la Diagonal en tres años y medio
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Este domingo a primera hora de la mañana, un accidente en la avenida Diagonal de Barcelona ha alterado tanto el tráfico como el funcionamiento del tranvía en esta arteria principal de la capital catalana.
Según han informado fuentes municipales a este diario, el siniestro se ha producido poco antes de las 9:15 h a la altura del número 597 de la Diagonal, entre la Gran Via de Carles III y la calle Numància, cuando un turismo que circulaba en dirección Llobregat ha invadido el sentido contrario y ha terminado impactando contra un soporte de la catenaria del TramBaix.
Este aparatoso suceso ha obligado a intervenir rápidamente a los servicios de emergencia. Según las mismas fuentes, los dos ocupantes del vehículo se encontraban conscientes y han sido atendidos en el mismo lugar por efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
A causa de este accidente, la circulación del tranvía por la Diagonal ha quedado interrumpida entre Francesc Macià y Maria Cristina. Desde TRAM han pedido a los usuarios que opten por transportes alternativos mientras se trabaja para restablecer el servicio.
Alrededor de las 10:25 h, el ayuntamiento ha confirmado que el servicio del tranvía ha vuelto a funcionar en ambos sentidos y que la circulación del tráfico por la avenida Diagonal se ha normalizado.
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