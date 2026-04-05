Abacus organizará las actividades del centenario del Park Güell de Barcelona

La cooperativa Abacus ha ganado el concurso abierto por Barcelona de Serveis Municipals, la empresa del Ayuntamiento de Barcelona que gestiona el Park Güell, para elegir a la firma que organizará las actividades y talleres programados con motivo del centenario de la adquisición pública de la obra de Antoni Gaudí, que se celebra este 2026.

Según la documentación del concurso, Abacus se ha impuesto a otras tres empresas candidatas. De segunda a cuarta, las que no se han llevado el gato al agua son Events91, BLG, QSL Serveis Culturals y Airun Serveis Culturals. El expediente está aún en fase de evaluación, es decir, que Abacus ha sido seleccionada a falta de que se formalice administrativamente la adjudicación.

Recursos y actividades

El contrato es para un año, con un presupuesto de 126.645,70 euros (más IVA), y las labores que prevé el encargo son “la planificación, coordinación, producción, dinamización y ejecución de las actividades y talleres asociados a la conmemoración del centenario del Park Güell”, según precisa la licitación.

La documentación también menciona los distintos talleres y actividades previstas: talleres con estrella, talleres con estrella de cocina, talleres con estrella de perfumes, una actividad de captura fotográfica del Park Güell “desde una perspectiva doméstica”, una actividad de percepciones actuales del Park Güell “desde una perspectiva espontanea”, visitas guiadas al parque, visitas guiadas en la exposición, así como talleres no planificados todavía y propuestas vecinales de actividades para el vecindario, punto que incluye conciertos y otras actividades potenciales.

Los vecinos y el ‘pase verde’

Los vecinos del Park Güell, que tanto tiempo llevan elevando sus protestas por las complicaciones asociadas a la gran afluencia del turismo, han hecho público un manifiesto en el que reclaman de nuevo que se convoque la Mesa de diálogo del Park Güell. Denuncian que lleva tres años inactiva.

En el texto, con fecha del 27 de marzo, “más de 25 entidades” de los barrios de montaña de Barcelona reclaman “una mesa de diálogo real y efectiva” que propicie “una conversación estable entre las entidades y el Ayuntamiento de Barcelona para abordar el presente y el futuro del parque”. Una mesa, prosiguen, en la que “el vecindario y el tejido asociativo tengan capacidad para incidir en las decisiones”.

El colectivo se felicita en el manifiesto por el anuncio hecho la semana pasada por la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet: desde el viernes 27 de marzo y solo con el DNI, los barceloneses pueden lograr el ‘pase verde’, una entrada gratuita al Park Güell para empadronados. Ya no funciona el sistema del Gaudir Més, con el que hasta ahora se solicitaban los pases y del que se denunciaba que era un coladero de turistas. Bonet justificó el cambio de sistema por la “picaresca” detectada. El manifiesto también indica que el día 26 los vecinos mantuvieron una reunión con Bonet que tuvo aires de “tímida apertura” municipal, “un primer paso en una dirección más dialogante”, si bien ni mucho menos se dan por satisfechos.

Una cena "auténtica"

En el manifiesto, las entidades subrayan que el cambio de sistema para los barceloneses responde a que los vecinos se han organizado, y atribuye a sus protestas tanto el ‘pase verde’ como logros anteriores: el permiso para que las familias del colegios del parque y su entorno pudieran ir en bici por la instalación, lo que estaba prohibido y durante un tiempo fue motivo de imposición de multas; o la reducción de venta de entradas.

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Ahora, el nuevo frente vecinal es la “’garden party’” organizada por el consistorio para el 26 de abril, día en el que se cumplen 100 años de la apertura del parque como público. Ante esta cita, que los residentes denuncian que conocieron por los medios de comunicación, llaman a una acción contra la "privatización" del parque como recinto turístico: otra cena el mismo día, “una auténtica cena popular de protesta”.