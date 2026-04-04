Viladecans y Gavà desencallan las obras de los equipamientos deportivos de Can Sellarès, que arrancarán en las próximas semanas

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) formalizó el contrato para llevar a cabo las obras de los equipamientos deportivos de Can Sellarès, ubicado a caballo entre Viladecans y Gavà, en enero de este 2026. La adjudicataria fue la empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SLU, que se hizo con un contrato valorado en cerca de 3,2 millones de euros (3.175.578,27 euros, para ser exactos). Sin embargo, todavía quedaban pendientes algunos trámites administrativos para poder llevar a cabo estos trabajos con total seguridad jurídica dejando claro que ambos propietarios de los terrenos (Gavà y Viladecans) estaban de acuerdo con las intervenciones previstas. Unas diligencias que los respectivos consistorios de ambas ciudades han desbloqueado en las últimas semanas para dar vía libre a las obras, que, según explica el teniente de alcaldesa de Viladecans Richard Calle, deberán empezar en algún momento entre después de Semana Santa y principios de mayo.

Concretamente, Gavà y Viladecans han permitido administrativamente la posibilidad de que el Ayuntamiento de Viladecans ocupe y use los terrenos compartidos del sector de Can Sellarès para desarrollar las dotaciones deportivas previstas. Todo ello supone que, tras estos pasos administrativos, las obras de los equipamientos pueden empezar en las próximas semanas de forma legal y coordinada, sin esperar a la finalización de la reparcelación definitiva del sector, que, señala Calle, justo se está redactando. La previsión es que, una vez arranquen los trabajos, estos se prolonguen durante unos 10 meses.

El proyecto del nuevo Can Sellarès —espacio ubicado al otro lado de la C-245 de donde se encuentran las instalaciones del futuro distrito económico de la multinacional Roca— incluye una reforma urbana que afectará tanto a los mismos equipamientos deportivos, como a toda la isla en torno a la antigua masía que da nombre al ámbito. Algunas de las intervenciones más importantes en el apartado deportivo serán la construcción de un nuevo campo de fútbol 7 y una doble pista polideportiva cubierta con gradería y sin cierre exterior, que sustituirán a las anticuadas pistas de baloncesto y fútbol 11 actuales. También se contempla la colocación de módulos prefabricados que sirvan de vestuarios y almacén de ambas instalaciones.

Un campo de fútbol del ámbito de Can Sellarès. / Ayuntamiento de Viladecans

Así, además de la ocupación directa de los terrenos por parte de Viladecans, los dos municipios han firmado también un convenio que sienta las bases de colaboración y reparto de derechos para toda la urbanización y reparcelación futura del sector, de forma que los proyectos se integren y se puedan ejecutar de manera coordinada. Más allá de las reformas del ámbito, el proyecto urbanístico incluye también nuevas zonas comerciales y la construcción de un espacio residencial que constará de 238 viviendas, el 55% de las cuales contarán con algún tipo de protección oficial, mientras que el resto se destinarán a vivienda libre.

Durante años, entidades vecinales de la zona lideradas por la plataforma Salvem Can Sellarès se han opuesto a este proyecto e incluso elevaron su disputa a los tribunales. No obstante, el recurso finalmente se archivó, lo que dio luz verde al plan urbanístico entre ambas ciudades para seguir avanzando.

Desarrollo urbanístico

Can Sellarès se incluye entre los barrios de Ponent de Viladecans, una zona cuyos orígenes se remontan a los primeros años de la segunda mitad del siglo pasado, momento en el que, como recuerda el propio proyecto urbanístico, se llevaron a cabo “operaciones de vivienda masiva”. En ese momento de urbanismo caótico, en el que se construía deprisa y sin mucha planificación para dar cabida a la inmigración que llegaba del resto de España para trabajar en Catalunya. De este modo, los barrios se convirtieron en “elementos cerrados y discontinuos al respecto de los flujos ciudadanos”, remarca la memoria del plan.

El origen del Sector de Ponent, reza el texto, proviene del desarrollo del Plan Parcial Sector Oeste al amparo de las determinaciones del Plan Comarcal del Área de Barcelona del año 1953. Así, fue “un tipo de área urbana promovida por la compañía Roca Radiadores para ubicar las viviendas para los trabajadores”. Aunque el espacio era eminentemente rural en un origen, las respectivas urbanizaciones de Gavà y Viladecans fueron tejiendo la trama urbana que ha llegado hasta hoy y en la que se ubica la masía y el sector de Can Sellarès. Uno de los objetivos es también abrir el sector a la Rambla de Gavà y terminar de coser el continuo urbano entre las dos ciudades del Baix Llobregat.