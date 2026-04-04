Reabren los 'beach clubs' de Barcelona: en la playa y también en Pedralbes

La Semana Santa marca habitualmente el regreso de los chiringuitos de playa en Barcelona, pero también de dos conocidos 'beach clubs', que en la ciudad no están literalmente a pie de playa por la normativa local, pero ejercen ese papel desde su irrupción hace un par de años. En el tramo de Sant Sebastià, este viernes ha estrenado la temporada 2026 Bastian Beach, el club de playa con restaurante del grupo Costa Este, mientras que en Pedralbes, son los jardines del hotel Torre Melina Gran Meliá los que el pasado jueves abrieron la veda de Beso Beach, capaz de haber llevado la arena hasta la zona alta.

El buen tiempo ha permitido hoy levantar la persiana de parte de la oferta de Bastian Beach, bajo el lema 'The Summer You’ve Been Waiting For' (el verano que estabas esperando), en el espacio que la empresa del ocio barcelonés explota en concesión a un lado del Club Natació Barcelona. Se trata de un enclave hedonista, presidido por deslumbrantes palmeras y piscinas, donde se despliegan hamacas y camas balinesas, para disfrutar de una buena sesión de sol o de un tardeo con cócteles y copas, en un ambiente tranquilo.

Imagen de archivo de Bastian Beach al atardecer. / EPC

Según informan sus gestores, estas primeras semanas la Pool Area o zona de piscinas funcionará de momento de 12.00h a 20.00 horas, de viernes a domingo. Posteriormente, del 30 de abril al 17 de mayo se añadirá el jueves, mientras que a partir de esa fecha que marca el inicio de la temporada alta abrirá a diario. El director del grupo Costa Este, Javier Bordas, considera que su oferta se ha convertido estos dos años en un "punto de encuentro imprescindible en Barcelona" para divertirse al aire libre.

Destaca que en la temporada 2026 pretenden "elevar la experiencia", con un "espacio único frente al mar donde disfrutar del buen tiempo y de su oferta gastronómica”. Una experiencia a lo grande, ya que el espacio tiene capacidad para 2.000 personas, por lo que no solo ofrece ocio estival a barceloneses y visitantes, sino que en este tiempo ha acogido distintos eventos de empresas y festivos.

Entre los reclamos de la temporada figuran los Sunday Rituals, con sesiones grupales de yoga y un 'brunch' saludable para empezar el día. El próximo se celebrará el 26 de abril, avanzan desde el local, que suele atraer también a rostros populares del deporte y el espectáculo.

Pero durante el resto de jornadas, el precio del acceso depende de la ubicación, desde 50 euros de consumo mínimo (bebidas y comida) en una hamaca individual, hasta las amplias 'cabanas' para ocho personas, a 400 euros de consumo mínimo.

Otro de sus ganchos es la restauración, en un entorno de estilo ibicenco. De momento, estas primeras semanas cuentan con una carta más reducida que en temporada alta, pero donde no faltan paellas, ensaladas mediterráneas, pescados y carnes.

Propuesta en un resort urbano

Sin Mediterráneo ni playa, junto a la Diagonal, ha vuelto a irrumpir la singular propuesta de Beso Beach, una especie de oasis integrado por piscinas y jardines, al que se ha llevado arena de playa, música y hamacas para hacer volar la imaginación. Se sitúa en el recinto del resort urbano Torre Melina Gran Meliá, pero está gestionado por el grupo homónimo, que en 2024 exportó a la capital catalana su concepto de 'lifestyle'.

En ese entorno lujoso pero inspirado en Formentera, se puede disfrutar de una jornada de piscina, copas y comida informal a la fresca, o bien comer en su restaurante. Uno puede sentirse muy lejos de Barcelona pese a la proximidad de la estación de metro de Zona Universitària. En las piscinas no se paga entrada, pero sí hay un consumo mínimo durante la jornada.

Beso Beach, donde parte de sus hamacas se instalan sobre una zona de arena. / BB

Aunque acaba de iniciar la temporada este jueves, aprovechando la Semana Santa, la apertura oficial será el próximo 10 de abril con 'El Primer Beso', una sesión de tardeo que dará paso a una intensa primavera y verano. Su oferta se enfoca como lugar de encuentro social, programación musical y experiencias relajantes.

Señalan que aunque su restaurante mantendrá su estilo de cocina vasco-mediterránea basada en el producto, este año añadirán nuevas elaboraciones, como las patatas bravas con salsa trufada, cítricos y maíz tostado; la paella de 'espardenya' y anguila del Delta, apostando por la proximidad.

Avanzan que a partir de mayo, su programación se reforzará con el regreso de Tardeo Club (centrado en DJs emergentes de música electrónica de Barcelona), mientras que los domingos llegará el turno de Beso Balance, combinando fitness y brunch en formato social. Los horarios varían según el periodo, ya que hasta el 21 de junio y de del 14 de septiembre al 12 de octubre abrirán de jueves a domingo, de 12.00 a 23.00 horas, pero del 22 de junio al 13 de septiembre empezarán a funcionar una hora antes.