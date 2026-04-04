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Una Semana Santa con un clima primaveral deja valores por encima de los 26 grados en Terres de l'Ebre y playas llenas en Barcelona

Vinebre y Seròs son las localidades catalanas que han registrado las máximas y ambas han alcanzado los 26,6 grados.

Turistas y barceloneses disfrutan del buen tiempo durante el puente de Semana Santa.

Turistas y barceloneses disfrutan del buen tiempo durante el puente de Semana Santa.

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Turistas y barceloneses disfrutan del buen tiempo durante el puente de Semana Santa. / Jordi Otix

Inés Sánchez

Inés Sánchez

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Un sistema de bajas presiones ha dejado un puente de Semana Santa con clima primaveral en Catalunya y los termómetros han superado los 25 grados en varias zonas de Lleida y Tarragona. Vinebre y Seròs han registrado la temperatura máxima, alcanzando ambas los 26,6 grados.

En general en Terres de l'Ebre, los valores han sido más elevados a lo habitual en esta época del año y en Pantà de Riba-roja y Masroig también han registrado 26,3 grados. En Lleida han superado los 25 gradosen zonas como Alcarràs o Gimenells. Y en Barcelona, donde se han alcanzado este sábado los 21 grados, turistas y locales han dejado atrás la ropa de invierno y ya han apostado este sábado por mangas cortas y 'shorts'. Las playas de la ciudad también se han llenado y son muchos los que ya se han dado los primeros baños del año.

Máximas de 25 grados el domingo

La subida generalizada de temperaturas comenzó este sábado y alcanzará la cúspide este domingo, donde se podrían rozar los 25 grados en los alrededores de Barcelona. Artés, en el Bages, ha registrado la máxima de la provincia con 24,3 grados, valores que este domingo están previstos para el Vallès Occidental.

"La máxima superará los 25 grados en la depresión central, las Terres de l'Ebre y en el Prepirineo occidental, y rozará los 27 º en Ponent", advierte el Meteocat. Se mantendrán en valores elevados en la mayor parte del país, superándose los 25 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, Levante, meseta Norte y especialmente en el cuadrante suroeste, donde podrían puntualmente superarse los 30 grados.

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El lunes seguirá este clima cálido y las temperaturas seguirán subiendo en Barcelona, aunque en Ponent y Terres de l'Ebre ya tendrán una tendencia a la baja.

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