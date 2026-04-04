¿Hormigón o madera? Los fabricantes de bancos y sillas de Barcelona debaten las nuevas tendencias en mobiliario urbano

Barcelona cuenta con casi 60.000 bancos distribuidos de forma desigual por sus 73 barrios, según datos municipales radiografiados por EL PERIÓDICO. Ubicados en plazas, aceras, parques y avenidas, forman parte del paisaje urbano e incluso de la identidad de la ciudad. La gran variedad de modelos presentes en Barcelona pasa un tanto desapercibida para la ciudadanía. Sin embargo, detrás hay toda una industria catalana consolidada y especializada que compite por los encargos, que innova en los materiales y diseños y que monitoriza las últimas tendencias internacionales.

Los bancos que se instalan en un rincón concreto de la ciudad son fruto de un cóctel de decisiones urbanísticas, económicas y sociales. Los ayuntamientos deciden la posición, el modelo, la cantidad o incluso la ausencia de asientos en determinados espacios, mientras que los fabricantes trabajan desde el minuto cero en aspectos como la sostenibilidad, la facilidad de mantenimiento y el coste de producción, factores decisivos para ganar los concursos públicos de compra de mobiliario.

Barcelona diversifica el mobiliario en sus calles: bancos, sillas, tumbonas y mucho más / Jordi Cotrina

Todo ello converge en una especial atención a los materiales de los que están hechos los bancos: madera, piedra, aluminio... Las firmas viven inmersas en una búsqueda constante de las combinaciones más eficientes para responder a las demandas tanto de las alcaldías como de los usuarios finales. Uno de los protagonistas del debate es el hormigón, que ha conquistado las ciudades y que genera opiniones ciudadanas de toda índole.

“Las administraciones buscan un mantenimiento cero, que no requiera intervención constante por parte de las brigadas municipales”, señala Carlos Fábregas, gerente del Grup Fábregas a EL PERIÓDICO. Con sede en Igualada, esta empresa centenaria nació como una fundición tradicional. Hoy en manos de la cuarta generación familiar, está especializada en mobiliario urbano, con una facturación de unos 50 millones de euros y una plantilla de 65 trabajadores.

Grup Fábregas augura que materiales como el hormigón seguirán teniendo un papel protagonista. Destacando por su resistencia y durabilidad, “se integra perfectamente en todo tipo de espacios”, argumenta el gerente. A pesar de que su precio puede ser más elevado, “los municipios suelen estar dispuestos a asumirlo por su elegancia, naturalidad y bajo mantenimiento”, añade. Igualmente, cree que tendrá que competir con el plástico reciclado, que “está creciendo de forma exponencial, ya que tiene un mensaje de sostenibilidad muy potente, un mantenimiento cero y un precio bastante más competitivo”, resume.

Fàbregas ha subministrado la mayor parte del nuevo mobiliario de Glòries, como tumbonas y sillas altas / JORDI COTRINA / EPC

Escofet, fundada en 1886, es una empresa catalana con una producción local total, que cuenta con más de 100 empleados y factura cerca de 20 millones de euros. Autora de los mosaicos hidráulicos más famosos del modernismo y especializada en hormigón arquitectónico, en 2020 se integró en el gigante Molins y apuesta sin dudarlo por la continuidad del hormigón en el espacio público. Daniel Milà, director general, subraya la versatilidad del compuesto: “Su carácter modular permite una gran variedad de usos”. Además, es un material que ha ido ampliando su presencia: “Antes se limitaba a bancos, y ahora también se utiliza en alcorques, jardineras o fuentes", sostiene.

Tres modelos de banco y silla de Escofet en hormigón / Escofet

En cuanto a la sostenibilidad, apunta a un cambio reputacional: “Durante años el hormigón ha tenido una imagen negativa por sus emisiones de CO2, pero estamos trabajando para revertirlo”. Actualmente, incorporan áridos reciclados de otras demoliciones y, a partir de soluciones tecnológicas, logran una reducción de la huella de carbono de entre el 30% y el 70%.

Madera, terracota y aluminio

En contraposición, compañías como Benito Urban —uno de los principales fabricantes europeos de iluminación y mobiliario urbano, con varias sedes en Catalunya, una plantilla de 150 trabajadores y más de 90 millones de euros de facturación— consideran que el protagonismo del hormigón disminuirá en el futuro. Arnau Miralpeix, director de marketing, señala que si el hormigón no se reinventa con acabados más cálidos, como puede ser la terracota, tendrá poco recorrido a largo plazo.

Una de las mesas de la marca Benito en la 'superilla' del Eixample / Benito

Por otro lado, Urbidermis, nacida en 1987 en Barcelona como división urbana de Santa & Cole, especializada en diseño de mobiliario urbano con una facturación de 14 millones de euros y una plantilla formada por 50 personas, opina que “la tendencia en el espacio público es reducir la presencia del hormigón en favor de soluciones más cálidas y agradables al tacto alineadas con la renaturalización urbana”.

Banco 'Neoromántico' en la Rambla del Poblenou / JORDI COTRINA / EPC

La firma pone el foco en materiales más sostenibles y naturales, como la madera o el aluminio. La madera se integra fácilmente en entornos urbanos y el aluminio es ligero y requiere muy poco mantenimiento. Además, son materias que pueden “durar indefinidamente” si se tratan bien, destaca el director general, Nicolás Capo.

Los tres bancos más utilizados en Barcelona

Aunque los bancos de hormigón están presentes en los 10 distritos de Barcelona, todavía predominan los modelos de listones de madera y patas de fundición. El precio medio de instalación de 1.400 euros, que baja a la mitad en el caso de las sillas individuales. El modelo de banco más usado es 'Romántico' del Grup Fábregas, con más 5.000 unidades. Según afirma el gerente, “tiene un diseño funcional y un precio competitivo, lo que explica que puede verse en prácticamente cualquier parte de España”.

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El segundo más utilizado es el 'Neobarcino', de la empresa Benito Urban, con aproximadamente 2.000 ejemplares, que “es el banco más instalado en los últimos 20 años”, según el director de marketing de la firma. Finalmente, el tercer tipo más implementado es el 'Neoromántico Clásico', un diseño original de Miguel Milá, Medalla d'Oro de Barcelona (2024), de Urbidermis con más de 1.000 ubicados en toda la ciudad.