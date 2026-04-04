Collserola recibe visitantes que desafían las restricciones por la peste porcina africana en Semana Santa

Un goteo constante de personas que pasean y hacen deporte se han acercado este sábado a la carretera de les Aigües coincidiendo con el buen tiempo y el puente de Semana Santa, pese a que siguen vigentes las restricciones en el parque de Collserola por la peste porcina africana (PPA). Algunos no eran conscientes de la prohibición, como es el caso de Edu y sus amigos o Cris y sus amigas, que vienen de Bilbao. Todos ellos, que han llegado hasta el Peu del Funicular, han dado media vuelta al encontrarse con el cartel o la cinta que indica claramente la prohibición de seguir por ese camino. En cambio, muchos otros, en bicicleta, corriendo o paseando tranquilamente, han ignorado las señales y se han saltado la cinta para continuar con la ruta.

“Acabamos de ver que hay un cartel indicando que hay restricciones”, afirma Edu a la ACN, que admite que no lo sabían y que por eso ahora tendrán que rehacer los planes de hacer una ruta por la carretera de les Aigües. En este sentido, considera bien que haya carteles para informar a los visitantes, ya que creía que ya no había tantas limitaciones y seguro que hay más “afluencia” teniendo en cuenta que es puente.

Personas que intentan entrar en la zona restringida de Collserola por la peste porcina / ACN

“Había justo un cartel a la salida del funicular que indicaba algunas restricciones, pero no nos hemos parado a mirarlo demasiado”, explica Alba, que viene de Bilbao junto con Cris. Todas ellas han continuado un poco por el camino hasta que se han encontrado con la cinta que indicaba la prohibición y entonces han decidido dar marcha atrás y volver a buscar el funicular.

Glòria, en cambio, ha venido de Bellaterra y quería venir a caminar por Collserola para descansar de hacer monas y celebrar así el día de su cumpleaños, que es este sábado. “Cuando he llegado he recordado que estaba prohibido caminar”, ha admitido. Así, ha decidido continuar un poco pero sin entrar en el bosque. “Creo que no hago mal por el hecho de caminar”, asegura, añadiendo que cuando llegue a casa se cambiará de zapatos.

Muchos se saltan las restricciones

Las restricciones vigentes mantienen totalmente cerrado el acceso al Parque de Collserola, donde solo se puede entrar para acceder a viviendas, equipamientos, negocios y estaciones de transporte público. En estos casos, hay que desinfectar las ruedas de los vehículos y el calzado. Por tanto, sigue prohibido hacer uso del espacio forestal para pasear, correr o ir en bicicleta. Sin embargo, muchos hacen la picaresca de ignorar la prohibición y continuar con sus planes de sábado, ya sea para pasear en grupo, caminar con el perro, correr o ir en bicicleta.

Personas que intentan entrar en la zona restringida de Collserola por la peste porcina / ACN

De hecho, la cinta estaba medio rota y muchos la han saltado hasta que se ha acercado al punto un vehículo de la Guardia Urbana de Barcelona, que ha accedido al camino para ir avisando a las personas que hacían deporte o paseaban de que no podían estar allí. Así ha sido, por ejemplo, con tres chicas extranjeras que estaban corriendo. Cuando los agentes las han avisado, se han disculpado y han dicho que no habían entendido el cartel. Acto seguido han aparecido algunas personas más y un ciclista que, al acercarse a la cinta y leer el cartel, también se lo han repensado. Otros, sin embargo, han seguido ignorándolo, como es el caso de un grupo de turistas.

Más vigilancia coincidiendo con la Semana Santa

Los Mossos d'Esquadra han intensificado estos días del puente de Semana Santa la vigilancia en los puntos estratégicos para la contención del brote de peste porcina africana (PPA) alrededor de Collserola. Coincidiendo con días festivos y las buenas temperaturas, se prevé que más personas quieran hacer actividades al aire libre. Los Mossos, sin embargo, ya han alertado de que es muy importante respetar las restricciones para evitar la propagación de la peste más allá de la zona de alto riesgo. Desde el inicio del brote, los Mossos d'Esquadra han levantado actas en nueve casos.

Personas que entran igualmente en la zona restringida de Collserola por la peste porcina / aCN

Por su parte, los Agents Rurals mantienen los trabajos para hacer el “vacío sanitario” de jabalíes en la ‘zona cero’ y ya han desplegado el tercer cierre anunciado hacia el norte, hasta la B-40, entre Abrera y Terrassa. Los trabajos de los Rurals se centran en la búsqueda y retirada de cadáveres, la captura de ejemplares vivos dentro de la zona infectada y su entorno más inmediato, así como en asegurar el “encapsulamiento” de Collserola.

La última semana se han capturado 268 jabalíes dentro del radio de 20 kilómetros y se han detectado tres positivos en la zona de alto riesgo. Para seguir conteniendo el brote, Agricultura ya avanzó que se estaba trabajando en delimitar una tercera barrera al otro lado del río Llobregat.

Capturas y gestión del brote

El Departamento de Agricultura ha detectado tres nuevos casos de peste porcina africana (PPA) dentro de la zona de alto riesgo en la última semana, que elevan la cifra total de positivos hasta los 241 desde el inicio del brote. Según las cifras facilitadas este jueves, dos se han localizado en Sant Cugat y uno en Sant Just Desvern. En total, se han analizado 366 muestras, de las cuales 363 han sido negativas (99,18%). Las capturas semanales se han elevado hasta los 268 jabalíes dentro del radio de 20 kilómetros y hasta 2.128 en el resto de Catalunya.

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La conselleria que encabeza Òscar Ordeig ha recordado que se mantiene el dispositivo de erradicación de la enfermedad, que en los últimos siete días ha contado con 1.382 miembros. El último fin de semana se llevaron a cabo 26 batidas, con 515 cazadores y 581 perros y, en toda Catalunya, las capturas desde el 1 de enero ascienden hasta los 26.587 jabalíes.