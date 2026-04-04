Barcelona ha ejecutado el 25% de los proyectos ciudadanos de los Presupuestos Participativos 2024-2027

El Ayuntamiento de Barcelona ha ejecutado ya cerca del 25% de los proyectos incluidos en los presupuestos participativos 2024-2027, según los últimos datos municipales. Según ha informado el consistorio este sábado en un comunicado, el ritmo de despliegue avanza conforme al calendario previsto, aunque con diferencias notables entre distritos.

El caso más avanzado es el de Horta-Guinardó, que supera el 33% de ejecución en los proyectos que ha votado la ciudadanía. Le sigue Les Corts (28,8%) y Nou Barris (26,7%). En una posición intermedia se sitúan Eixample (25%) y Gràcia (24,3%), mientras que otros distritos como Sant Andreu (22,5%), Ciutat Vella (20%), Sarrià-Sant Gervasi (18%), Sants-Montjuïc (17,5%) y Sant Martí (15,9%) presentan un grado de avance menor.

76 proyectos en marcha tras la votación ciudadana

Esta segunda edición de los presupuestos participativos arrancó con la elección de 76 proyectos por parte de la ciudadanía, tras el proceso de votación en la plataforma decidim.barcelona, donde ahora se puede seguir cómo va el desarrollo de cada iniciativa.

Entre los proyectos que están más avanzados, destaca, por ejemplo, en Horta-Guinardó, la creación de equipamientos deportivos al aire libre en los parques del Guinardó, que ya se encuentran en un 40% de ejecución y apuestan por fomentar el uso intergeneracional del espacio público, con la instalación de mesas de ping-pong, circuitos gimnásticos y espacios para actividad física. De hecho, el mes pasado ya se inauguró su zona histórica rehabilitada. Otra obra que avanza con ritmo en este distrito es la mejora del parque infantil del parque de las Aigües, también con un 40% ya ejecutado.

También en Ciutat Vella, la plantación de 100 árboles en alcorques vacíos repartidos por los cuatro barrios del distrito, alcanza el 40% de ejecución y prevé nuevas fases de plantación entre este otoño y la primavera de 2027. En ese porcentaje se sitúa, además, la transformación del patio de la Escola Barcelona, en Les Corts, para convertirlo en un espacio más verde e inclusivo, con más zonas de sombra, vegetación y mejoras en la accesibilidad.

En el ámbito urbano, avanza la recuperación de los chaflanes en la confluencia de las calles Mallorca y Comte Borrell, en el Eixample, una intervención que ronda el 30% de ejecución y que busca ampliar el espacio para peatones. En Sants, la reforma del patio del Institut Sants avanza con actuaciones sobre vestuarios, lavabos y nuevos espacios deportivos y de estancia; mientras que en el distrito Nou Barris la rehabilitación del Centro de Formación de Personas Adultas Madrid ya ha alcanzado el 35%, con mejoras destinadas a resolver problemas de humedades y mejorar el aislamiento térmico.

Otros proyectos inciden directamente en el espacio público y el bienestar cotidiano. Es el caso de la remodelación del área para perros de la calle Manacor, en Sarrià-Sant-Gervasi, que incorpora mejoras en el pavimento, el vallado y zonas de sombra; o la revitalización del Parc del Clot (Sant Martí), que aunque se encuentra en una fase más inicial —alrededor del 20% de ejecución— prevé actuaciones de mejora sobre el arbolado, el patrimonio y la iluminación para adaptar el espacio a las nuevas exigencias ambientales.

Asimismo, en Gràcia, el Espai Jove la Fontana avanza en la renovación de su mobiliario con una perspectiva de género para hacer el espacio más inclusivo, así como en la renovación de algunos elementos de juego dañados para que los y las jóvenes que utilizan el espacio puedan disfrutarlos.

También están en proceso las obras en las gradas del Centro Deportivo Municipal Sant Andreu-La Sagrera (40% ejecutado), orientadas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la visibilidad.

El ayuntamiento asegura que el proceso sigue los plazos previstos, aunque las actuaciones en los distritos que van más rezagados deberán acelerar el ritmo para cumplir con su objetivo fijado para 2027.