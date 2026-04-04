Barcelona expedienta a 34 terrazas y 93 apartamentos en Ciutat Vella en tres meses de inspecciones

Barcelona ha abierto expediente a 34 terrazas de bares y restaurantes de Ciutat Vella por distintas infracciones detectadas durante una campaña de inspecciones de tres meses, realizada entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Los datos, presentados en el último plenario del distrito por el concejal de este territorio y teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, evidencian una presión sostenida sobre el espacio público en pleno corazón turístico de la ciudad.

La irregularidad más frecuente ha sido la instalación de elementos no autorizados, con 12 casos. También se han registrado cinco situaciones de reducción grave del ancho de la acera que afectaban al paso de peatones, tres por exceso de ocupación de via público —superando más de seis módulos o el 50% del espacio permitido— y dos terrazas que operaban sin licencia, además de otros 12 casos sin clasificar.

Por barrios, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera concentra el mayor volumen de incidencias, con 15 de las 34 sanciones, casi la mitad del total. Le siguen el Raval, con ocho; la Barceloneta, con siete; y el Gòtic, con cuatro. La concentración de inspecciones en Ciutat Vella busca ordenar mejor la actividad turística y de restauración en zonas con gran afluencia de visitantes para facilitar la convivencia con los vecinos.

93 infracciones en viviendas turísticas ilegales

En paralelo, la actividad inspectora también ha puesto el foco en la vivienda. Los funcionarios municipales han encontrado 93 casos de actividad irregular en inmuebles residenciales. De estos, 73 corresponden a pisos turísticos que operaban sin licencia, mientras que 20 son hogares compartidos sin autorización.

De nuevo, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera encabeza la lista con 37 infracciones vinculadas a vivienda (33 pisos turísticos ilegales y 4 hogares compartidos). El Raval registra 27 casos (20 y 7, respectivamente), seguido del Gòtic con 19 (11 y 8) y la Barceloneta con 10 (9 y 1). A pesar de los controles municipales y la limitación de licencias vigente desde hace años, la oferta turística ilegal persiste en Ciutat Vella, en algunos casos impulsada por bandas criminales.

Un debate de fondo sobre el modelo turístico

Estos datos llegan en un contexto de endurecimiento del discurso político sobre el impacto del turismo en el acceso a la vivienda. En junio de 2024, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció la intención del consistorio de eliminar los cerca de 10.000 pisos turísticos con licencia en la ciudad a partir de 2028, aprovechando la regulación autonómica que permite a los ayuntamientos extinguir estas autorizaciones tras un periodo de cinco años. Seis municipios más del entorno de la capital ya se han sumado a la misma estrategia.

El objetivo municipal es que estas viviendas regresen al mercado residencial, en un intento de aliviar la presión sobre los precios del alquiler, que en la última década ha experimentado fuertes subidas, sin que la regulación haya revertido por ahora el alza acumulada. El veto ha generado duras críticas del sector, en especial de la patronal Apartur, que advierte del riesgo de que aumente la oferta ilegal o de que estos inmuebles se destinen a otros usos como el alquiler de temporada.