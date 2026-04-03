Barcelona inicia los trámites para una nueva ordenanza de obras más exigente con sanciones de hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para contar con una nueva ordenanza de obras e instalaciones de servicios más exigente en términos de seguridad, accesibilidad y calidad de las obras en el espacio público. Además, también se quiere simplificar los trámites administrativos y sancionar las infracciones con hasta 3.000 euros.

El gobierno municipal quiere actualizar un marco normativo de 1991 y lograr una coordinación "plena" entre las empresas de suministros de servicios y la administración municipal a la hora de intervenir en el espacio público. En la última sesión, la Comissió de Govern ha aprobado la iniciativa normativa, primer trámite de la futura ordenanza.

La teniente de alcaldía Laia Bonet ya aseguró hace unas semanas que a menudo no existen los "incentivos necesarios" para cumplir las obligaciones que marca la normativa si esto no va acompañado de un régimen sancionador específico. Bonet lo dijo en declaraciones a los medios al reunirse con las empresas de suministros de servicios y acordar mejorar la coordinación para minimizar las molestias a la ciudadanía cuando se realizan intervenciones en el espacio público.

Reunión en enero

En enero, Collboni y Bonet se reunieron con representantes de Aigües de Barcelona, Nedgia (del grupo Naturgy), e-distribución (filial de redes de Endesa), Red Eléctrica Española y Telefónica para trasladarles la necesidad de ejecutar las obras en el espacio público "con la máxima calidad".

Además de prever reuniones periódicas entre el Ayuntamiento y las compañías para compartir la planificación de las inversiones, la nueva ordenanza también impulsa una coordinación más efectiva entre los operadores y entre estos y la administración. A través de un ente gestor que tramita las intervenciones de las compañías en el espacio público, se unificarán todas las peticiones de actuación y se coordinarán las posibles interacciones entre las diferentes obras. Con esta medida, el objetivo es unificar las intervenciones para reducir las afectaciones a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, la nueva ordenanza establecerá un compromiso ambiental real, incentivando el uso de maquinaria eléctrica para reducir emisiones de partículas y ruido, así como el uso de material reciclado y el compromiso de retirada de los servicios obsoletos.

Régimen sancionador "claro"

Asimismo, también enmarcado en la estrategia municipal de simplificar la administración y hacer efectivo el cumplimiento de la norma, se incluirá un régimen sancionador "claro" para garantizar la calidad y buena ejecución de las obras y se hará más comprensible el trámite a seguir en el proceso de obtención de las licencias de obras de servicios.

La nueva ordenanza establece tres tipologías de infracciones: leves, graves y muy graves, con importes que pueden llegar hasta los 3.000 euros en aquellos casos en que se vulnere la legislación urbanística, o hasta los 1.500 euros en aquellos casos en que no se cumplan las condiciones de autorización municipal para la ejecución de la obra.

Además de la nueva ordenanza, el Ayuntamiento también impulsa la actualización del Manual de Calidad de las obras en el espacio público para ayudar en el cumplimiento de la norma. El Manual de Calidad es la herramienta municipal existente desde 2014 que ahora se renovará completamente para convertirse en una guía efectiva para todas las obras en el espacio público. El nuevo Manual describirá los criterios de actuación, alineados con el Plan Endreça, para mejorar la calidad, la seguridad y la imagen de las obras.

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Reducción de emisiones y ruido

Las directrices ambientales del manual establecerán la reducción de emisiones y de ruido, la reducción del tiempo de obra y del volumen de escombros mediante una limitación más restrictiva del uso de contenedores, la priorización de un único sistema de cierre de obra, así como mayores exigencias de limpieza. A la vez, se incorpora por primera vez una perspectiva de género para evitar la creación de efecto túnel, reforzar la iluminación y retirar mobiliario que pueda favorecer el incivismo, así como medidas de accesibilidad y seguridad.