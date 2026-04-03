'Romántico' vs 'Neobarcino': los dos bancos estrella que se disputan la hegemonía en las calles de Barcelona

Es imposible pasear por Barcelona sin verlos. Les distingue la discreción y la voluntad de ser útiles, pero su figura resulta tan propia de la ciudad como el pavimento de ‘panots’. Y, a diferencia de la emblemática baldosa, se les puede encontrar en muchas otras poblaciones, incluso en latitudes alejadas. Los dos bancos que predominan en la capital catalana se han propagado mucho más allá de la urbe de la que son piezas básicas de mobiliario. Ya sea versionados o fieles al trazado original, los modelos 'Romántico' y 'Neobarcino' son los asientos más frecuentes en calles y plazas de Barcelona, el escaparate que los ha llevado a expandirse.

Casi el 14% de los más de 37.500 bancos de las calles de Barcelona -sin contar los situados en parques, donde también hay muchos- son ejemplares del diseño conocido como 'Romántico', característico por su forma curva y compuesto de listones finos de madera. Según datos del ayuntamiento, están inventariadas 5.208 unidades en la vía pública de la ciudad. Son casi el doble de los bancos existentes del tipo 'Neobarcino', el segundo más usual, con 2.734 esparcidos en la urbe, además de 1.871 en formato silla.

Banco modelo 'Romántico', en la Rambla de Catalunya de Barcelona / JORDI COTRINA / EPC

El 'Romántico' “ha sido y sigue siendo uno de los bancos más clásicos instalados por todas las ciudades del país”, destaca Carlos Fàbregas, del grupo Fàbregas, fabricante desde hace más de 35 años de la variedad que más se repite en Barcelona. Comenta que “fue uno de los primeros modelos de banco urbano que se fabricaron” y se sigue distribuyendo alrededor de Catalunya. Opina que el motivo que lo ha hecho “tan famoso y demandado” es su silueta “curvada y clásica”. “Ese diseño lo hizo bonito, atractivo para los arquitectos y apto para instalarlo en los centros históricos”, expresa.

Banco romántico / -

Aunque sigue siendo el más común, el asiento 'Romántico' apenas continúa reproduciéndose por Barcelona. De las 8.613 asientos adquiridos entre 2023 y 2025, el consistorio solo encargó 20 ejemplares nuevos del banco más extendido en la capital. “El ayuntamiento prácticamente ya no pide este modelo”, corrobora Fàbregas. Indica que “se sigue pidiendo en algunas obras concretas en todo el país, pero el número de unidades suministradas ha bajado muchísimo”.

Transición y sustituciones

El declive del 'Romántico' coincide con el auge del 'Neobarcino', el modelo del que el consistorio más se abastece. En los últimos tres años, Barcelona ha incorporado 971 bancos de ese estilo y 1.206 sillas de la misma serie, ambas proveídas por la empresa Benito, que lo produce desde 1998.

Banco neobarcino / -

“Diríamos que este es el banco más vendido de la historia en España y uno de los más introducidos también en toda Europa y el mundo”, afirma el director de márketing de Benito, Arnau Miralpeix, que añade que “lo han copiado casi todas las competencias”. Su hegemonía se completa con versiones parecidas de otras marcas. Las disputas por las autorías no son extrañas en el sector, observa el director del máster en diseño de mobiliario de la escuela Elisava, Ricard Ferrer. "Hay debate sobre la propiedad intelectual de los diseños y hay empresas que se han enfrentado por los derechos de modelos concretos", apunta.

El 'Neobarcino' guarda un fuerte vínculo con la ciudad que le da nombre. “No se diseñó expresamente para Barcelona pero, obviamente, como ciudad es un referente y se tuvo en cuenta el criterio de sus técnicos al hacer el diseño”, explica Miralpeix. La empresa sostiene que los tratamientos que aplica para que su creación sea resistente a la corrosión y facilitar la limpieza de grafitis lo convierten en uno de los asientos más demandados en Barcelona y otras poblaciones. “Hacen que el banco sea muy difícil de rallar y alargan mucho la periodicidad de mantenimiento de la madera”, resalta.

Gráfico que muestra los principales modelos de bancos utilizados por la ciudad. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El ayuntamiento admite una cierta transición entre la línea 'Romántica' que aún domina en Barcelona y la pujante presencia del estilo fabricado por Benito. Los diferencia que el segundo suele disponer de reposabrazos y es menos sinuoso que el primero. “Los 'Neobarcino' han sustituido modelos antiguos para mejorar los aspectos ergonómicos y de accesibilidad de los bancos”, asegura el consistorio. Precisamente, ese formato está reemplazando ahora a unas unidades de 'Románticos' muy desgastadas y prácticamente inservibles en el paseo de Andreu Nin, en Nou Barris.

Funcionales y reinvenciones

Fàbregas reconoce que el 'Romántico' ha perdido fuelle. “Han pasado por delante otros modelos, con menos listones y más robustos, diseños más funcionales y modernos, que son los que actualmente se llevan en las ciudades”, evalúa. No obstante, puntualiza que, “sin hacer ningún tipo de promoción”, la empresa aún recibe solicitudes para comprarlo. “Sin duda, es un clásico que todavía perdura”, expresa.

El banco neobarcino y su versión en silla, juntos en la calle Sancho de Ávila, en Barcelona. / JORDI COTRINA

De hecho, el ayuntamiento contesta que sigue surtiéndose del 'Romántico'. En ese sentido, despunta la incorporación de nuevas versiones de la tradicional serie. Las sillas y bancos de la gama 'Neoromántica' de la empresa Urbidermis ocupan cinco de los 10 primeros puestos en la clasificación de los asientos más habituales en la ciudad, incluido el tercer escalafón del podio tras las creaciones de Fábregas y Benito. El ayuntamiento tiene registrados 7.238 ejemplares de las diferentes variedades que reinterpretan la línea, incluidas 1.244 adquisiciones desde 2023.

El 'Neoromántico' fue una invención de Miguel Milá, relevante diseñador industrial catalán, en 1995. "Hizo un banco que era más silla y menos inclinado, para facilitar que la gente mayor pudiera levantarse más fácilmente", describe Ferrer. "Introdujo una forma de sentarse más incorporada, eliminaba tantos listones por piezas más grandes, tenía mejor mantenimiento...", menciona el experto en diseño, que incluye el 'Neobarcino' entre las "derivadas posteriores del 'Neoromántico'". La forma más rápida de diferenciarlos es que uno tiene un asiento de cuatro listones y el otro, de tres.

Banco 'Neoromántico' en la Rambla del Poblenou / JORDI COTRINA / EPC

El 'Romántico' primigenio también se ha adaptado, recuerda Fàbregas. “Hace unos 10 o 15 años, se tuvo que modificar la altura del banco”, expone. “El diseño inicial hacía que el asiento del banco fuera muy bajo y dificultaba que las personas mayores pudieran levantarse, por lo que se modificó y se hicieron las patas un poco más altas”, detalla.

Más allá de retoques en el acabado para potenciar su apariencia natural, el 'Neobarcino' se ha mantenido sin apenas cambios. “Sí hemos hecho una infinidad de versiones: banco de tres metros, silla, banqueta sin respaldo o banco de aluminio con siete tablones, este sí para el Ayuntamiento de Barcelona”, enumera Miralpeix. Una evolución que da fe de la vitalidad de este modelo en auge y de sus posibilidades de adelantar al emblemático 'Romántico' en unos pocos años.