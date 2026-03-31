El festival Matinée Easter Weekend volverá a convertir a Barcelona en la capital gay de Europa esta Semana Santa

El hermano pequeño del Circuit Festival gay que se celebra cada agosto en Barcelona se llama Matinée Eastern Weekend, como una versión reducida de tres días de fiestas y eventos. Es menos multitudinario, pero pese a todo convierte a la ciudad en capital LGTBIQ+ durante las vacaciones de Semana Santa, con creciente afluencia de participantes y un importante tirón internacional que se traduce en visitantes de más de 30 países. Este año llegará a su 11ª edición del 3 al 5 de abril coincidiendo con los tres días punta de la escapada de primavera.

El encuentro, que gira en torno a varios clubs y un impresionante cartel de DJ's, mantiene una mayoría de asistentes extranjeros, pero el público local o del resto de la península alcanza estos días el 40%, el doble que en la cita otra estival, que por su mayor duración atrae como un imán a adeptos de los cinco continentes dispuestos a tomar un avión transoceánico para la ocasión. En este caso, los países más cercanos son los principales emisores, así como muchos barceloneses que estos días se quedan en la ciudad y tienen la diversión asegurada en este formato "más cercano".

Matinée Easter Weekend está organizado por Matinée Group, productor de Circuit Festival y Matinée World Tour, presente actualmente en más de 50 países en todo el mundo. Pese a apuntar al público LGTBIQ+, todo amante de la música electrónica y los festivales es bienvenido al hedonista montaje, destaca la organización. Consideran que la cita de primavera contribuye a reforzar el papel de la ciudad como "destino internacional para el turismo diverso y la cultura electrónica".

De Europa a Sudamérica

Durante el fin de semana largo, se estima que miles de asistentes llegarán a la capital catalana para participar en el festival. El 60% de participantes foráneos proceden sobre todo de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Emiratos Árabes y Brasil, como refleja la venta anticipada. Los organizadores agregan que el montaje es uno de los mayores encuentros en Europa del colectivo en primavera, con impacto económico en ámbitos como el alojamiento, compras y ocio. Su presencia será visible sobre todo en llamado Gayxample.

El grupo destaca que, más allá de la faceta lúdica, se trata de una "celebración de la diversidad, la inclusión y la libertad". Consideran que su público disfruta de una "espacio seguro, vibrante y abierto". Todo un preámbulo para las citas Pride y Circuit del verano.

Fiesta Pervert en el Matinée Easter Weekend, en una anterior edición. / MG

Matinée Easter Weekend despliega producciones audiovisuales de gran formato y espectáculos diseñados para el festival. Las salas Safari Disco Club, Input Club y Razzmatazz son los epicentros de los tres saraos nocturnos consecutivos, donde se darán cita destacados DJ de la escena electrónica internacional, así como algunos de los residentes emblemáticos del grupo Matinée. Todavía quedan algunas entradas disponibles., así como abonos.

En concreto, la primera fiesta (Safari) será Candy, una de las más reconocidas del ambiente en Madrid, que este viernes noche contará con los disc jockeis Enrico Meloni, Flavio Zarza, Fran Alburquerque y Rashad Miraz. El sábado llegará la esperada convocatoria Matinée Pervert, de estética 'fetish', que tomará la pista de Input en el Poble Espanyol, a ritmo de 'tech house' y techno más underground, avanzan, de la mano de Chris Bekker, Pagano, Flavio Zarza y Moussa. El espectáculo incluirá animación y performances, con su equipo de bailarines.

Por último, el domingo por la noche se clausura con la doble oferta de las dos salas de Razzmatazz. En la principal, regresará La Leche! y el público se agitará con el 'tribal house' y el 'tech-house' de Amar Alemão, David Tort, Las Bibas from Vizcaya, Mod y Tom Stephan. Mientras que en la segunda sonará el techno de Ivanhoe y Juan del Chambo.