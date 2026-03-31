Rodalies ha emitido 2,5 millones de bonos gratuitos en los últimos dos meses

Renfe ha expedido más de 2,5 millones de bonos para viajar gratis por la red de Rodalies, Regionals y Media Distancia en Catalunya desde que, hace dos meses, implantó esta medida para compensar a los usuarios por los problemas que presenta la red.

El 26 de enero, seis días después del accidente de Gelida, que provocó una revisión general de la infraestructura ferroviaria, Rodalies de Catalunya instauró la gratuidad del servicio. Primero la anunció para los siguientes 30 días. Cumplido ese plazo, al seguir sin un servicio normalizado, la medida se prorrogó hasta el 31 de marzo. Y ahora, se ha vuelto a alargar hasta el 30 de abril. En esos dos primeros meses se han expedido 2,5 millones de tarjetas de 10 viajes, tanto para la red de Rodalies como para la de Regionals y Media Distancia.

Título de cartón

Las máquinas expendedoras de las estaciones ofrecen esta tarjeta de cartón de forma casi instantánea. De utilizarse los diez viajes, se podría deducir que se han realizado en tren hasta 25 millones de viajes en los dos últimos meses. Sin embargo, la facilidad con la que se obtiene este título hace que los usuarios lo obtengan muchas veces sin haber acabado de completar la validación del último título.

Se trata de una cantidad que muy probablemente seguirá aumentando, después de que se haya planteado una nueva prórroga. Cuando se inició la gratuidad del servicio, se creía que la normalidad en Rodalies debía volver al cabo de poco. Por ello, en un inicio se anunció la medida con la idea de que ese periodo fuera más delimitado. Sin embargo, el 5 de febrero la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunció que se prorrogaría, sin poner fecha a su término. Sin embargo, ya este mes de marzo debía volver a su fin la gratuidad.

¿Hasta mayo?

No obstante, la falta de fiabilidad del tren ha hecho replantear nuevamente esta opción, y el Govern ha vuelto a solicitar al Ministerio de Transportes, responsable de financiar el servicio, que vuelva a prorrogar la medida. La Generalitat considera que la red no volverá a funcionar con mayor normalidad hasta la primera semana de mayo.