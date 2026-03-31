La Guardia Civil busca víctimas de irregularidades relacionadas con coches retirados por la grúa municipal de Vilanova

La Guardia Civil ha pedido la colaboración de posibles víctimas de presuntas irregularidades en el depósito de vehículos de Vilanova i la Geltrú. En el marco de la operación 'Gruvila', el cuerpo policial detuvo la semana pasada a cuatro personas e investigó a dos más. Los arrestados son un policía local, dos gruistas y una funcionaria municipal; mientras que los dos investigados son miembros de la policía local.

Según la investigación, algunos vehículos eran retirados con la grúa municipal y, presuntamente, no seguían el destino marcado en la normativa. En concreto, se investiga si los implicados o personas de su entorno utilizaron algunos de estos vehículos. También, si en otros casos fueron desguazados y comercializados por piezas.

La investigación empezó a finales del 2025, a raíz de una denuncia presentada por personas relacionadas laboralmente con el Ayuntamiento. A partir de esta información, la Guardia Civil detectó supuestas irregularidades en la retirada y gestión de vehículos que se encontraban en la vía pública en situación de semiabandono o que no tenían seguro obligatorio.

Además de los detenidos, se practicaron cuatro registros, entre ellos en los domicilios de los arrestados y en la comisaría de la Policía Local. La benemérita hizo también requerimientos judiciales de documentación física y digital al Ayuntamiento y al centro de desguace contratado para la gestión de los vehículos retirados.

Un día después de las detenciones, el 24 de marzo, la Guardia Civil tomó declaración como investigados a dos miembros de la Policía Local por su presunta participación en los delitos de malversación de recursos públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y pertenencia a grupo criminal.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana en esta investigación. Concretamente, ha pedido que si alguna persona a quien se le haya retirado el vehículo o haya hecho algún trámite de cesión, baja o gestión posterior, y considere que se ha podido producir alguna irregularidad, aporte información al respecto.

El caso lo lleva la plaza 1 de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Vilanova i la Geltrú. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevos hechos o la identificación de más personas relacionadas con la causa.