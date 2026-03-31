El presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, invitado del #afterwork de EL PERIÓDICO

El presidente delegado de la Fundación Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, es el invitado del #afterwork organizado por EL PERIÓDICO que se celebrará el miércoles 15 de abril en Casa Seat (paseo de Gràcia, 109) a las 19.00 horas.

Desde que asumió su cargo en 2011, su labor ha trascendido la mera gestión administrativa para convertirse en el garante de que el sueño de Antoni Gaudí se materialice en el siglo XXI. Camps ha liderado la construcción del templo haciendo frente a notables desafíos, incluyendo la compleja recuperación tras el parón de la pandemia, manteniendo siempre la autofinanciación como pilar fundamental del proyecto.

El liderazgo de Camps se define por un profundo respeto a la vertiente espiritual y expiatoria del monumento, evitando la mera explotación turística del templo, viéndolo como un centro de fe y cultura, fiel a las instrucciones originales del arquitecto. Bajo su dirección, el horizonte de 2026 se ha consolidado como la meta para completar la estructura arquitectónica, un compromiso que compagina con una intensa actividad de relaciones institucionales y la promoción de la causa de beatificación de Gaudí.

Quienes deseen asistir a este #afterwork, pueden apuntarse rellenando el formulario de este enlace con antelación. Las plazas son limitadas.