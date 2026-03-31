Empiezan las obras de tres casales cívicos en Barcelona, El Prat y L'Hospitalet

El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha iniciado las obras de reforma y modernización de tres casales cívicos y comunitarios en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, en El Prat de Llobregat y en L'Hospitalet de Llobregat, según informó este lunes mediante un comunicado. Esta inversión tiene como objetivo adaptar estos centros a las necesidades actuales, además de la función social que ha explicado el director general de Acció Comunitària e Innovación Social, Jaume Romero: "Estas actuaciones amplían funcionalidades y refuerzan la capacidad para generar actividades y cohesión social".

En el casal de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), con una inversión de 4.866.720,93 euros, se redistribuirán los espacios, habrá una renovación integral de la fachada, se cambiará todo el sistema de aerotermia y de iluminación y se creará una Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

En el caso del centro de Sant Andreu, las obras se iniciaron a mediados de marzo, con una inversión de 942.519,69 euros, para reformar y redistribuir los espacios interiores, adaptar el equipamiento al programa funcional intergeneracional del centro y mejorar el sistema de climatización.

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Por último, en el casal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), situado en el barrio del Gornal, las obras empezarán en el mes de abril y tendrán una inversión de 647.224,48 euros para adaptar los espacios al uso comunitario habitual, mejorar la eficiencia energética, aumentar la polivalencia de los espacios e instalar un ascensor.