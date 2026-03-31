En el barrio de Cerdanyola
Detenido un hombre en Mataró tras agredir con un arma blanca a una mujer
La victima resultó herida en una mano y fue trasladada al hospital municipal con un pronóstico menos grave
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La Policía Local de Mataró ha informado a través de sus redes sociales de la detención de un hombre, tras agredir con un arma blanca a una mujer en plena vía pública.
Los hechos tuvieron lugar este lunes, en el barrio mataronense de Cerdanyola, a primera hora de la tarde.
Agentes que patrullaban la zona fueron advertidos para atender a la víctima, que presentaba un corte en una mano. La mujer explicó que un hombre le había apuñalado en una mano y había huido.
Los agentes detuvieron al sospechoso por un delito de lesiones, y localizaron el arma blanca bajo un coche.
La mujer fue trasladada, con un pronóstico menos grave, al Hospital de Mataró por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
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