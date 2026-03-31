Detenido un hombre en Mataró tras agredir con un arma blanca a una mujer

La Policía Local de Mataró ha informado a través de sus redes sociales de la detención de un hombre, tras agredir con un arma blanca a una mujer en plena vía pública.

Los hechos tuvieron lugar este lunes, en el barrio mataronense de Cerdanyola, a primera hora de la tarde.

Agentes que patrullaban la zona fueron advertidos para atender a la víctima, que presentaba un corte en una mano. La mujer explicó que un hombre le había apuñalado en una mano y había huido.

Los agentes detuvieron al sospechoso por un delito de lesiones, y localizaron el arma blanca bajo un coche.

La mujer fue trasladada, con un pronóstico menos grave, al Hospital de Mataró por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).