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En el barrio de Cerdanyola

Detenido un hombre en Mataró tras agredir con un arma blanca a una mujer

La victima resultó herida en una mano y fue trasladada al hospital municipal con un pronóstico menos grave

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Vehículos de la Policia Local de Mataró

Vehículos de la Policia Local de Mataró / AJUNTAMENT DE MATARÓ

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Mataró
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La Policía Local de Mataró ha informado a través de sus redes sociales de la detención de un hombre, tras agredir con un arma blanca a una mujer en plena vía pública.

Los hechos tuvieron lugar este lunes, en el barrio mataronense de Cerdanyola, a primera hora de la tarde.

Agentes que patrullaban la zona fueron advertidos para atender a la víctima, que presentaba un corte en una mano. La mujer explicó que un hombre le había apuñalado en una mano y había huido.

Los agentes detuvieron al sospechoso por un delito de lesiones, y localizaron el arma blanca bajo un coche.

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La mujer fue trasladada, con un pronóstico menos grave, al Hospital de Mataró por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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