Barcelona sortea los pisos sociales del Gimnasio Sant Pau con alquileres por menos de 400 euros: fecha y requisitos

El pleno del Distrito de Ciutat Vella ha dado luz verde a abrir la convocatoria para optar a uno de los 36 pisos públicos de alquiler en la Ronda Sant Pau, 46, dentro del proyecto vinculado al histórico Gimnasio Social Sant Pau de Barcelona.

Las viviendas, de una y dos habitaciones, son de pequeñas dimensiones, con superficies entre 54 y 60 metros cuadrados; y tendrán un alquiler de 6,6 euros por metro cuadrado, lo que supondría el pago de un alquiler de entre 356 y 396 € al mes, sin incluir los gastos de comunidad. La gestión de estas viviendas estará a cargo de la Fundación Hàbitat3, ya que se trata de una promoción delegada del ayuntamiento.

Imagen virtual de la fachada de la nueva promoción de vivienda social de Sant Pau / .

Bases del sorteo y requisitos

Según lo acordado en el plenario del distrito del 25 de marzo, de los 36 pisos, 25 se adjudicarán por sorteo a través de la Bolsa de Vivienda y 11 se reservan para personas en situación de vulnerabilidad, gestionadas por entidades sociales y adjudicadas siguiendo los correspondientes criterios de transparencia.

Según han informado fuentes municipales a este diario, la convocatoria se abrirá en las próximas semanas en la web del Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) y el sorteo se llevará a cabo durante el mes de junio.

Las 25 viviendas que se sortearán se repartirán de la siguiente manera, con cuotas reservadas para colectivos concretos:

1 vivienda para personas con movilidad reducida .

. 6 viviendas de reserva territorial para vecinos del Raval, Poble-sec y Sant Antoni.

del Raval, Poble-sec y Sant Antoni. 8 viviendas para menores de 35 años .

. 10 viviendas para el régimen general.

Para entrar en el sorteo y optar a ser uno de los adjudicatarios, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar inscritos en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona.

de Barcelona. Acreditar al menos un año de empadronamiento en la ciudad.

en la ciudad. No ser propietarios de ninguna otra vivienda.

de ninguna otra vivienda. Contar con ingresos anuales de entre 15.000 euros y, como máximo, cuatro veces el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya).

Ubicación de la promoción, en el barrio del Raval de Barcelona

El icónico Gimnasio Social Sant Pau

El proyecto surge tras la larga lucha vecinal vinculada al histórico Gimnasio Social Sant Pau. El espacio, ubicado en el solar donde se ha levantado esta promoción pública, funcionó durante años como una cooperativa sin ánimo de lucro donde se ofrecían duchas, actividades deportivas y apoyo a personas vulnerables del entorno del Raval. No obstante, la propiedad original quería vender el solar por 14 millones de euros para construir pisos de lujo.

Precisamente por el importante papel social que tenía este equipamiento, los vecinos se movilizaron en contra de esta operación que consideraban especulación inmobiliaria. Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona logró comprar el solar por un precio inferior, donde ahora se han terminado de construir estos 36 pisos sociales que convivirán con la actividad del Gimnasio, renovado y ubicado en las plantas inferiores del edificio.

Plano del edificio de viviendas de Sant Pau, con el gimnasio en las plantas inferiores. / Ajuntament de Barcelona

Desde Hàbitat3 explican que las instalaciones del Gimnasio Social Sant Pau se han reformado y contarán con una renovada piscina, jacuzzi y sala de actividades dirigidas, y que continuará con su función de ofrecer servicios básicos como duchas o soporte social a personas en situación de vulnerabilidad.

La construcción de esta promoción de pisos de protección oficial comenzó en abril de 2024 y, según las previsiones, finalizará en junio de 2026, cuando debería celebrarse el sorteo de las viviendas.