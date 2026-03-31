Barcelona acoge un congreso internacional sobre cómo informar de la crisis climática

Barcelona acogerá los días 9 y 10 de abril la novena edición del Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, una cita impulsada por la Societat Catalana de Comunicació del Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) que pondrá el foco en cómo se informa sobre el cambio climático. Con sesiones en la sede del IEC y en la facultad Blanquerna-URL, este año el encuentro reunirá a investigadores de 34 universidades e instituciones para analizar los retos comunicativos, sociales y académicos que plantea la crisis ecológica.

A lo largo de las dos jornadas se presentarán 54 comunicaciones en catalán, castellano e inglés, con una veintena larga de ponencias centradas específicamente en diseccionar la comunicación del cambio climático desde distintos puntos de vista. Otras temáticas de las investigaciones son la movilidad, la comunicación corporativa y empresarial y las desigualdades de género.

Los autores de los trabajos proceden de instituciones académicas de todo el mundo, entre las que destacan la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la SBS Swiss Business School, la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de València y el Barcelona Supercomputing Center. Según los datos de la organización, el 59% de las comunicaciones serán en catalán, el 28% en castellano y el 13% en inglés.

El congreso combinará además el formato presencial con la participación en línea. En total, 12 ponencias se presentarán de forma virtual, mientras que el resto se desarrollarán presencialmente. El presidente de la Societat Catalana de Comunicació, Joan Francesc Fondevila, destaca que esta combinación de presencialidad y virtualización facilita la participación de centros de investigación internacionales y garantiza una cosmovisión sobre los objetos de estudio analizados.

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En paralelo, el 9 de abril por la tarde, la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universitat Ramon Llull acogerá el II Encuentro de Revistas Científicas de Comunicación del ámbito lingüístico catalán. La sesión, que inaugurará el decano Marc Polo, servirá también para conmemorar el 30 aniversario de la revista académica indexada “Tripodos”, publicada desde 1996. Los equipos editoriales analizarán el uso de la inteligencia artificial en la gestión de revistas académicas, los procesos de acreditación de las publicaciones científicas y los nuevos desafíos a los que se enfrentan. Después se grabará el programa L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigido y presentado por Cinto Niqui, dentro de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la emisora.