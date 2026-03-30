Una treintena de empresas paralizan una hora el aeropuerto de Sabadell para reclamar más inversiones

Una treintena de empresas y operadores del aeropuerto de Sabadell han paralizado este lunes durante una hora la actividad de la infraestructura, entre las 12.00 h y las 13.00 h, en una acción de protesta para reclamar a AENA más inversiones y el desbloqueo del plan director, aprobado en 2001 y aún pendiente de desarrollo completo.

La movilización, convocada por la Asociación de Empresas y Operadores del Aeropuerto de Sabadell (AEOAS), ha incluido también una concentración en la entrada del recinto. El sector, integrado por un total de 27 empresas, denuncia que el gestor aeroportuario mantiene paralizadas desde hace más de 20 años las actuaciones necesarias para ampliar la capacidad de la instalación y garantizar su crecimiento.

La presidenta de AEOAS, Dora Hernández, ha advertido que la situación genera “inseguridad jurídica”, especialmente en relación con los contratos de concesión de espacios. Según ha explicado, las empresas se enfrentan a concursos en los que AENA vuelve a licitar instalaciones que han sido construidas y mejoradas por los propios operadores, con incrementos de precios que "en algunos casos superan el 60%", asegura.

“El modelo actual distorsiona completamente la competencia”, sostienen desde la asociación, que acusa al gestor aeroportuario de aprovechar su posición dominante para encarecer costes y limitar el desarrollo de la aviación general. En este sentido, denuncian que la falta de inversión provoca una “escasez deliberada de espacio” que pone en riesgo la continuidad de empresas y empleos.

El aeropuerto de Sabadell, donde operan actualmente 27 empresas y asociaciones que generan unos 560 puestos de trabajo directos, es considerado un enclave estratégico para la formación de pilotos, el mantenimiento de aeronaves y los servicios aéreos en la provincia de Barcelona. El sector reclama cerca de 20 millones de euros para completar el plan director y garantizar un nuevo horizonte de crecimiento.

Reivendicación a la Generelitat

Hernández también ha pedido la implicación de las administraciones autonómicas: “Necesitamos a la Generalitat”, ha señalado. La presidenta ha advertido de que el paro de este lunes es solo el inicio de un calendario de movilizaciones: “Paramos una hora porque es lo máximo que podemos hacer, pero después de Semana Santa seguiremos con más acciones”.

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La protesta se produce en paralelo al debate sobre el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que prevé inversiones millonarias en la red de AENA pero deja en el aire actuaciones clave para aeropuertos con fuerte presencia de aviación general como el de Sabadell.