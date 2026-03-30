Seis grupos empresariales se disputan el gran contrato de agua para ocho ciudades del área de Barcelona

Seis grandes grupos empresariales se disputan el gran contrato para el suministro de agua en ocho ciudades del área de Barcelona. Tras la finalización del plazo de presentación de ofertas el pasado viernes, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública ha hecho públicos este lunes los nombres de los seis operadores que han concurrido a la licitación pública de 1.000 millones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Dos de ellos se presentan solos: Agbar (Veolia) y Sacyr Agua. En los cuatro casos restantes, las sociedades han optado por Uniones Temporales de Empresas (UTE) para fortalecer sus estructuras de cara a resultar adjudicatarias de la concesión. Bajo esta fórmula se han presentado, por un lado, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, GS Inma Environtment y Constructora de Calaf, cada una con un 33,3% de participación en la estructura societaria. En segundo lugar, también ha concurrido la UTE entre Gestión y Técnicas del Agua (Gestagua, 80%) y el grupo SAUR (20%).

La tercera UTE potencialmente adjudicataria de la concesión está integrada por Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia, cada una con un 50% de participación. Y la sexta oferta es la de la UTE coprotagonizada por Indaqua Gestión del Agua e Hidrogestión, también cada una con una mitad de la unión. La concesión aspira a poner fin a la anómala situación con contratas caducadas desde años atrás en la que se hallan Sant Cugat del Vallès; Cervelló; Corbera de Llobregat; La Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; y Ripollet.

A partir de ahora, las ofertas serán evaluadas por la mesa de contratación del AMB. Las empresas compiten en un concurso público con exigentes condiciones como acreditar un volumen de negocio en el mejor ejercicio de los tres últimos años de 56,2 millones de euros o presentar una atractiva oferta económica de los precios de inversiones, factor que representará casi un cuarto del total de 100 puntos en juego repartidos en dos bloques sometidos a evaluación: uno con criterios a través de juicio de valor y otro mediante fórmulas automatizadas, según se desprende del pliego de cláusulas jurídicas, económicas y administrativas de la licitación.

Apertura de los sobres B y C en 20 días

El bloque de criterios evaluables mediante fórmulas será el mayoritario: supondrá hasta 51 puntos de los 100 en juego en el concurso. Los contenidos que más ponderan en este apartado serán las ofertas económica de baja de las empresas en los precios unitarios de las inversiones (24 puntos); el coste financiero de los activos pendientes de amortizar (10 puntos); y gastos generales y beneficio industrial previstos (6 puntos).

Los otros 49 dependerán de los denominados criterios mediante juicio de valor. Este bloque prioriza el plan de explotación de servicios (23 puntos) —control de calidad del agua o mejora del balance hidráulico—; el proyecto de organización y gestión del servicio —tareas de mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua— (15 puntos); y la estructura organizativa del personal del servicio (8 puntos).

Noticias relacionadas

La documentación de las ofertas para acreditar estas puntuaciones deberá repartirse en tres sobres. El sobre A es el que incluye la documentación general de las ofertas. En un segundo sobre, el B, irá toda la documentación vinculada a los criterios evaluables por un juicio de valor. Y será el sobre C el que incluya la oferta económica y demás documentos que se estudiarán de manera automatizada. Estos otros dos sobres se abrirán en un plazo de 20 días a contar desde este 30 de marzo, cuando se han conocido las ofertas de los grupos que concurren a la licitación.