Solo 5 días: el mirador de la Torre de Collserola abre en horario especial para ver la puesta de sol sobre Barcelona

El mirador de la Torre de Collserola abrirá de forma excepcional entre el 1 y el 5 de abril de 2026 con un horario especial pensado para contemplar la puesta de sol sobre Barcelona. Durante esos cinco días, el acceso estará disponible de 18.00 a 20.45 horas, coincidiendo con uno de los momentos más buscados por visitantes y aficionados a la fotografía.

La torre, situada en la sierra de Collserola y construida con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992, es la estructura más alta de Catalunya, con 288 metros de altura y ubicada a 560 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una infraestructura clave para las telecomunicaciones del territorio, desde donde se gestionan las emisiones de TDT y radio FM las 24 horas del día, y en la que trabajan medio centenar de personas. La instalación pertenece a una sociedad público-privada formada por Cellnex, Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y su apertura al público está gestionada por la empresa municipal BSM a través del Tibidabo.

Nubes y puesta de sol durante el atardecer en la torre de Collserola y el Tibidabo. / FERRAN NADEU

Entradas y precios

Los visitantes podrán elegir entre dos modalidades de acceso. La primera es la entrada estándar al mirador de la Torre de Collserola. La segunda, denominada “Sunset al Tibidabo”, incluye además un billete de ida y vuelta en el funicular Cuca de Llum.

Las tarifas son las siguientes:

Torre de Collserola (solo mirador)

Entrada general (a partir de 4 años): 7 €

TibiClub: 3,50 €

Mayores de 60 años: 3,90 €

Personas con diversidad funcional: 3,90 €

Gaudir+: 3,50 € (compra directa en la torre)

(compra directa en la torre) Menores de 4 años: gratuito

Sunset al Tibidabo (mirador + funicular)

Precio único: 13,50 €

Sunset Experience, una visita al atardecer en la Torre de Collserola / MANU MITRU / EPC

Sunset Experience, una visita al atardecer en la Torre de Collserola / MANU MITRU / EPC

El mirador

Desde su sala panorámica, situada oficialmente en la planta 10 de las 13 que tiene la torre —aunque por su altura equivale a una 38ª planta— se obtienen vistas de 360 grados sobre el área metropolitana y el litoral. El mirador es una sala de planta triangular, completamente acristalada y sin aperturas, lo que permite disfrutar del paisaje sin sensación de vértigo. En días despejados, la visibilidad alcanza hasta 70 kilómetros, lo que permite distinguir desde la línea de playas de Barcelona hasta el macizo del Cadí-Moixeró.

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El acceso al mirador se realiza mediante un ascensor panorámico exterior: una cabina acristalada sujeta únicamente por la pared trasera que asciende 135 metros en apenas dos minutos y medio. Este recorrido vertical forma parte de la experiencia de la visita, incluso para quienes no optan por la modalidad especial de puesta de sol.