Detenido un hombre en el Metro de Barcelona por tocamientos a mujeres y exhibicionismo

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 24 años por presuntamente realizar tocamientos a mujeres y por actos de exhibicionismo en el Metro de Barcelona, donde tiene prohibido su acceso hasta la celebración del juicio tras la medida cautelar dictada por el juez.

Según ha avanzado el 'Ara' y confirman fuentes policiales a Europa Press, el primer acto de exhibicionismo lo practicó en 2022, por lo que lleva más de tres años y medio llevando a cabo estos hechos en el subterráneo barcelonés, si bien ha pasado alguna época sin cometerlos. Tras parar unos meses, en 2024 retomó las actividades delictivas hasta en seis ocasiones, si bien el último caso se produjo el 15 de marzo.

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El detenido no priorizaba unas líneas concretas del Metro y siempre accedía con capucha para evitar ser reconocido por las cámaras de seguridad. Fuentes de los Mossos confirman que el detenido también acumula un antecedente por hurto. La investigación la ha asumido el Àrea Regional de Transport Urbà (ARTU) de la policía catalana.