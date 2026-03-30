La Media Maratón y la Maratón de Barcelona de 2027 se correrán el 14 de febrero y el 14 de marzo

La Hyundai Mitja Marató by Brooks y la Zurich Marató de Barcelona de 2027 se celebrarán el 14 de febrero y el 14 de marzo, respectivamente, tras batir récords deportivos y cifras de participación en las ediciones de este año.

Lo ha anunciado el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, en un acto en el que ha pedido a los corredores de todo el mundo que se marquen las fechas de las ediciones del año que viene en su calendario, en las que la organización ya trabaja para que sean "aún más mágicas" que las de este 2026, indica el consistorio en un comunicado.

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La carrera "perfecta"

El director de assets de RPM Sports, Cristian Llorens, ha afirmado que la Mitja "puede presumir de ser la carrera perfecta", con el circuito más rápido del mundo y una gran agenda festiva, y ha asegurado que la Marató seguirá apostando por ofrecer una experiencia única en cuanto a ambiente y a recorrido.