Concierto con vistas en el Park Güell: el Coro del Liceu interpretará Carmina Burana el 10 de abril

El Gran Teatre del Liceu presentará el viernes 10 de abril a las 20:00 h un concierto especial de Carmina Burana en el Park Güell de Barcelona, concretamente en la zona de la plaza de la Natura, el emblemático mirador de trencadís con vistas a la ciudad. Se trata de una iniciativa más para acercar este turístico espacio a los vecinos en el año de su centenario. Recientemente, el ayuntamiento también anunció un nuevo pase para que todas las personas empadronadas en Barcelona puedan entrar gratis al parque.

Tal y como ha informado el propio Liceu, la obra que se representará será una versión de la cantata escénica de Carl Orff, compuesta en 1936 a partir de poemas medievales hallados en el monasterio de Benediktbeuern, en Alemania. La obra, que combina textos en latín, alemán antiguo y occitano, aborda temas universales como la fortuna, el amor, el deseo y el placer de vivir, comenzando y terminando con el famoso coro “O Fortuna”, uno de los símbolos más reconocibles de la música coral del siglo XX.

En esta interpretación, el Coro del Gran Teatre del Liceu se acompañará del Grupo de percusión del Liceu y dos pianos. Según destacan desde el propio teatro, el público podrá redescubrir 'Carmina Burana' desde una perspectiva directa y humana, sin perder el impacto y la energía que caracterizan la obra de Orff.

El evento tiene una duración aproximada de 120 minutos y será necesario contar con una entrada solicitada previamente. Cada vecino puede reservar hasta cuatro entradas a través de internet, hasta que se agoten.