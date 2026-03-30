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La FAVB ve "insuficientes" los cambios en el proyecto del Museo Carmen Thyssen Barcelona

La asociación de entidades vecinales acusa al gobierno de Collboni de propicipar "políticas liberales"

Luz verde definitiva para el museo Carmen Thyssen de Barcelona: “Cada vez está más cerca que abra”

La proyecto para el museo Thyssen de Barcelona, con la volumetría añadida fuera de la línea de la fachada.

La proyecto para el museo Thyssen de Barcelona, con la volumetría añadida fuera de la línea de la fachada. / OUA / Casper Mueller Kneer Architects

EFE

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Barcelona
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La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) considera que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó provisionalmente el proyecto del Museo Carmen Thyssen "con cambios insuficientes" respecto de la planificación inicial, desoyendo así sus alegaciones, por lo que se reserva el derecho a ejercer acciones legales en función del desarrollo de este proyecto.

El pleno municipal dio la luz verde provisional a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) necesaria para la regulación del futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona en el Palau Marcet, donde estaba el cine Comedia, en el paseo de Gràcia, con los votos a favor del gobierno municipal del PSC y de los grupos Junts per Barcelona, PP y Vox, y el voto contrario de Barcelona en Comú y el PP.

Abandonar el tanteo y retracto

"La FAVB discrepa profundamente de estas operaciones urbanísticas basadas en la MPGM para poner en bandeja el sostenimiento de negocios privados, abandonando la intervención pública a través del tanteo y retracto y canalizando la misma o diferentes opciones culturales a través de la cesión de uso del Palau Marcet, delimitando el techo edificable adecuado a interés público" ha manifestado este lunes la entidad vecinal en un comunicado.

La FAVB y varias entidades presentaron alegaciones a esta modificación del Plan General que sólo han sido estimadas parcialmente o desestimadas, por lo que considera "insuficientes" los cambios en el proyecto Thyssen, y ha anunciado que "se reserva el derecho a ejercer acciones legales, así que se considere oportuno y en función del desarrollo de este proyecto, con el que la ciudadanía y las entidades sociales han sido menospreciadas e ignoradas".

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"Políticas liberales"

En la nota, la FAVB asegura que está "profundamente preocupada por la deriva del gobierno de la ciudad hacia unas políticas cada vez más liberales y laxas, que abren las puertas al negocio inmobiliario" cada vez que un fondo de inversión o un particular presenta propuestas de notoriedad mundial, con expectativas de atraer a masas de visitantes.

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