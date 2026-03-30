El chef Marc Ribas recibe la 'Carxofa 'd'Or' de Sant Boi durante la celebración de la 'Carxofada' 2026

El chef y presentador de programas gastronómicos Marc Ribas ha recibido la 'Carxofa d'Or' de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) durante la celebración de la tradicional fiesta de la 'Carxofada', el colofón al Mes de la Alcachofa que organiza cada año la ciudad. En un comunicado, el Ayuntamiento de Sant Boi explica que este distintivo reconoce la contribuciónde Ribas mediante el programa concurs Joc de Cartes a “dar una notable proyección mediática a la alcachofa del Baix Llobregat y, en particular, a la gastronomía vinculada a Sant Boi, reforzando el posicionamiento del municipio como referente gastronómico en torno a este producto agrícola”.

El programa Joc de Cartes de TV3, presentado por Marc Ribas, dedicó recientemente un capítulo a encontrar el mejor plato elaborado con alcachofa del Baix Llobregat. Dos establecimientos de Sant Boi obtuvieron la primera y la segunda posición en el concurso. La difusión hecha por el programa ha tenido "un impacto positivo en la visibilización del producto de proximidad, de los campesinos del Parc Agrari y de la restauración local", remarca el consistorio.

A título individual, cinco personas habían conseguido anteriormente la 'Carxofa d'Or' de Sant Boi: los periodistas Andrés Montes (2008), Espartac Peran (2011) y Josep Sucarrats (2016), el chef Albert Mendiola (2018) y la ganadora de MasterChef Júnior 11, Valentina. El ayuntamiento también concedió este distintivo en 2023 a los chefs del Col·lectiu Degusta Sant Boi, que preparan cada año el menú de la 'Carxofada'.

Las cifras de la 'Carxofada' 2026

Unas 5.000 personas participaron este pasado domingo, 29 de marzo, en una nueva edición de la 'Carxofada', la gran fiesta dedicada al producto estrella del Parque Agrario del Baix Llobregat y símbolo de la ciudad.

En el menú gastronómico, eje central de la fiesta, se sirvieron 1.800 menús alcachoferos (y, como novedad de esta edición, 150 tapas de fideuá con alcachofa y bebida). Los 2.200 kilos de alcachofas que se usaron en la preparación de los platos procedían del cultivo y la cosecha de los campesinos de la Cooperativa Agraria Santboiana, que durante la jornada de ayer vendió 800 kilos de alcachofa al público asistente (3.500 a lo largo de todo el Mes de la Alcachofa).

Como viene siendo habitual, la propuesta principal era un menú gastronómico, que fue diseñado y preparado por 14 restaurantes del colectivo Degusta Sant Boi. Además, en torno a la alcachofa tubieron lugar diversas actividades, entre las que talleres infantiles gastronómicos, un 'showcooking' del chef santboiano Toni Romero, ganador del episodio del programa Joc de cartes dedicado a la alcachofa, y también un 'showcooking 'junior con Valentina Salazar, ganadora de Masterchef Junior 2025, y Lupichef.