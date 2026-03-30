La construcción de una torre de oficinas de 20 plantas junto a la plaza Espanya topa con un primer rechazo en Barcelona

La posible construcción de una torre de oficinas con más de 20 plantas en la calle Tarragona, a pocos metros de la plaza Espanya de Barcelona, genera controversia. El edificio se proyectó en 1987, en mitad de la efervescencia de la designación olímpica, junto a otros tres bloque que rondan los 80 metros de altura y que sí se erigieron en la vía que enlaza el entorno de la estación de Sants con la explanada que ejerce de portal a la montaña de Montuïc. El cuarto inmueble con aspecto de rascacielos nunca se levantó y la inmobiliaria Núñez i Navarro ha retomado el proyecto, tras enredarse en varios pleitos durante 27 años. No obstante, se ha llevado un varapalo en uno de los trámites previos antes de tratar de obtener el aval decisivo del ayuntamiento.

Ocurrió la semana pasada en el pleno del distrito de Sants-Montjuïc, donde la mayoría de los partidos se expresó en contra de que se alce la torre y otro edificio más bajo de oficinas que faltan para culminar el plan datado hace casi 40 años. La votación sobre la cuestión se resolvió por un margen ajustado: los siete consejeros del PSC y el PP apoyaron el plan presentado por Núñez i Navarro, los ocho representantes de Barcelona en Comú, ERC y Vox se opusieron y los cuatro de Junts se abstuvieron.

Durante el debate en el consejo del distrito, salió a relucir que no se prevea la creación de vivienda asequible dentro de la reforma para edificar en los descampados situados en el tramo entre Consell de Cent y la calle Sant Nicolau. La Asociación de Vecinos de Hostafrancs también ha señalado esa carencia.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación de las nuevas oficinas en la calle Tarragona.

El gobierno del PSC concedió que la operación se hubiera trazado de otra forma de haberse definido ahora, pero enfatizó que deriva de un plan ratificado hace 39 años. En todo caso, los socialistas defendieron que con la edificación se ganarán dos plazas de acceso público y se ocuparán unos solares en que se plantaron barracas que generaron molestias a los vecinos. También resaltaron que se ha desechado la idea inicial de rehacer las fachadas de tres bloques preexistentes para alinearlas con las de los dos nuevos inmuebles, a costa de que los residentes perdieran sus balcones.

Propuesta “obsoleta”

Por el contrario, ERC calificó el plan de “obsoleto”, cuestionó la falta de retorno social y de vivienda a bajo precio y censuró el impacto de plantar otro edificio más de 20 plantas en la calle Tarragona. Juzgó que no cura la fractura que dijo ver en la vía.

Barcelona 09/03/2026 Barcelona Parcela donde Núñez y Navarro construirá un rascacielos de 19 plantas y otros edificios en la isla ubicada cerca de Plaça Espanya. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

BComú reprochó que el ayuntamiento no hubiera forzado una reserva del 30% de pisos sociales ni equipamientos. El proyecto contempla unas dependencias de 700 metros cuadrados de titularidad privada y da opción a que el 10% de la superficie construida se destine a viviendas plurifamiliares. Los Comuns dijeron temer que Núñez i Navarro aproveche la cláusula para ofertar apartamentos de lujo. El PSC subrayó que se trata de suelo privado y que el promotor ha adquirido un derecho de edificabilidad que no se puede revocar.

Por su parte, Junts valoró que se desbloquee la propuesta tras permanecer encallada durante varias décadas. También consideró que se había perdido la ocasión para acordar con la propiedad que una parte de los 12.703,04 metros cuadrados que se prevé concederle de techo frente a la estatua Dona i ocell del parque Joan Miró se dediquen a vivienda protegida.

El PP confió en que autorizar la construcción acabe con el abandono y los episodios de incivismo en la parcela, mientra Vox se limitó a anunciar su voto contrario. A su vez, el PSC verbalizó la compromiso del ejecutivo municipal de completar la operación urbanística privada con una renovación integral de la calle Tarragona durante el próximo mandato, que comenzará tras las elecciones municipales de mayo de 2027.

El resultado de la votación en el distrito no condena el proyecto al ostracismo ni lo entierra. No obstante, antoja que el empeño de Núñez i Navarro por erigir una torre concebida antes de los Juegos de 1992 no tiene garantizado una aprobación plácida en el consistorio. De momento, ha recabado la aprobación inicial de la comisión de gobierno del alcalde Jaume Collboni y ahora cosecha un informe desfavorable del distrito de Sants-Montjuïc. El pronunciamiento del territorio no es vinculante pero sí preceptivo para que se tenga en cuenta durante la tramitación, que sigue su curso.