Barcelona reabre el Túnel de la Rovira en sentido mar tras un año de obras

Barcelona reabre este lunes por la tarde el Túnel de la Rovira en sentido descendente hacia el mar, cerrado desde hace más de un año por obras, con una apertura progresiva desde las 18:00 horas tras una renovación integral que mejora la seguridad y la gestión del tráfico.

El anuncio se ha comunicado durante una visita institucional al túnel del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, y la concejal del distrito Horta-Guinardó, Sara Belbeida.

La reapertura del túnel permite recuperar la circulación completa en esta infraestructura clave, de 1.300 metros de longitud, que conecta los barrios del Carmel y el Baix Guinardó y enlaza la Ronda de Dalt con el centro de la ciudad.

El restablecimiento de la circulación descendiente se produce pocas semanas después de que el túnel recuperara la circulación en dirección ascendente hacia la montaña a principios de marzo, tras meses de desvíos por las obras.

Collboni ha destacado que la actuación supone "la vuelta a la normalidad" en una vía de la que "dependen miles de personas cada día".

El alcalde ha subrayado que las obras realizadas "garantizan de forma absoluta la seguridad de las personas y vehículos", además de situar el túnel "en los mejores estándares tecnológicos".

Los trabajos, iniciados a finales de 2024 y con una inversión de 20,7 millones de euros, han incluido la reparación de patologías estructurales, la mejora del drenaje y la impermeabilización, así como la renovación del pavimento y del alumbrado.

Una de les galeries d'evacuació del Túnel de la Rovira / Blanca Blay / ACN / ACN

Entre las principales novedades figuran tres galerías de evacuación que conectan ambos túneles, en sentido ascendiente y descendente, junto con la incorporación de un sistema inteligente que permite detectar incidencias en tiempo real y adaptar la circulación.

La reapertura también beneficiará al transporte público, ya que las líneas de autobús como la V21 recuperarán su recorrido habitual por el túnel.

Pese a la apertura, los trabajos no han finalizado completamente y durante los próximos meses se mantendrán cortes nocturnos de domingo a jueves, entre las 22:30 y las 05:30 horas, para completar ajustes técnicos y la integración de los nuevos sistemas.

El ayuntamiento prevé que estos trabajos se prolonguen hasta el verano, cuando se espera que la infraestructura esté plenamente operativa y el tráfico reestablecido también en horario nocturno.

Collboni ha anunciado que, una vez finalizada la renovación del túnel, el consistorio impulsará la transformación de la rambla del Carmel, una actuación vinculada a esta intervención y "muy reivindicada históricamente por el vecindario".