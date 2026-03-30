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Espacio recuperado

Barcelona estrena un parque infantil en un solar abandonado entre medianeras en Gràcia

El ayuntamiento recupera un solar degradado e instala nuevos columpios, vegetación y una fuente

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Parque infantil en un solar entre medianeras en Travessera de Gràcia

Parque infantil en un solar entre medianeras en Travessera de Gràcia / Ajuntament de Barcelona

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Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado este lunes un nuevo parque infantil en un espacio situado entre medianeras en la Travessera de Gràcia, 253, a la altura del paseo de Sant Joan, en el barrio de la Vila de Gràcia. La actuación, que había sido reclamada por vecinos de la zona, transforma un enclave que anteriormente funcionaba como área para perros y que con el paso del tiempo se había ido degradando. Según ha informado el consistorio. La intervención busca dar un nuevo uso a este pequeño espacio entre edificios.

Ubicación del nuevo parque en Travessera de Gràcia

Cuatro columpios y una fuente

De acuerdo con la información municipal, el proyecto ha incluido la instalación de cuatro columpios para niños: un caballo de muelles, un balancín, una cabaña de juego con rampa y tobogán y una estructura de escalada formada por troncos de robinia.

Parque infantil en un solar entre medianeras en Travessera de Gràcia

Parque infantil en un solar entre medianeras en Travessera de Gràcia / Ajuntament de Barcelona

Además, se ha instalado una nueva fuente y se ha renovado la vegetación del entorno. El ayuntamiento ha informado de que ha plantado nuevo arbolado para generar zonas de sombra en el área de juegos y ha creado parterres y estructuras para favorecer el crecimiento de plantas trepadoras que, en el futuro, podrían cubrir las medianeras.En la zona destinada al juego, se ha cambiado el suelo por otro amortiguador con sablón.

Los vecinos piden más zonas verdes

La reapertura de este espacio era una demanda vecinal, ya que residentes del entorno habían solicitado que la antigua área para perros se transformara en un lugar de uso comunitario, según la nota de prensa municipal.

La primera teniente de alcaldía y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha señalado que la intervención supone recuperar una zona degradada y reabrirla “totalmente reformada, con más verde”, en un barrio donde resulta difícil incorporar nuevos espacios públicos para la vida comunitaria.

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Precisamente por esto, recientemente vecinos del mismo distrito han pedido al ayuntamiento que no se edifique en el Jardí de l’Alzina, junto a las Casitas de Encarnació. Lamentan que, en lugar de crear un espacio verde para el barrio de Gràcia, el consistorio se decante por edificar y crear otra "plaza dura" en Barcelona.

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