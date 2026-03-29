Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028

Ya son seis los municipios del contorno de Barcelona que han anunciado que se sumarán al veto a los pisos turísticos de la capital catalana a partir de 2028. El último ha sido Viladecans (Baix Llobregat). La ciudad lo ha acordado en el último Pleno municipal, celebrado este mes de marzo, a raíz de una moción de ERC bajo el título "para la prohibición de las viviendas de uso turístico (VUT's) en el municipio de Viladecans" que ha contado con el apoyo del equipo de gobierno —que integran PSC y los Comuns—. De este modo, Viladecans mueve ficha en la misma dirección que L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Sant Adrià de Besòs y, por supuesto, Barcelona. "Se ha demostrado que la aparición de esta tipología de viviendas tiene efectos directos negativos sobre el mercado de alquiler de viviendas permanentes y habituales", rezaba el texto de la moción.

A medida que se alejan de la capital, la tónica general en los municipios es apostar por restringir su ampliación aunque sin vetarlos completamente, como ocurre en las comarcas del Baix Llobregat o el Maresme. Muchos de ellos confían en las modificaciones de sus respectivos planeamientos urbanísticos, llevadas a cabo en los últimos años, para contener el auge de este tipo de negocio. En una línea similar se manifestó el gobierno de Viladecans hace apenas unas semanas a preguntas de este diario. Entonces, el ejecutivo local subrayó que en la localidad ya no están permitidas nuevas viviendas de uso turístico y, respecto a las actuales, apuntó a que el Plan Local de Vivienda debe terminar de definir "la conveniencia" de crear un instrumento de planeamiento urbanístico que regule estos negocios en ciertos ámbitos.

El concejal republicano Joan Bausa remarcó que desde su formación se han decantado ya desde hace meses por la prohibición de estas VUT, eje central de la moción que su grupo llevó al Pleno. "Cuando se apruebe habrá un acuerdo de Pleno que expondrá que a partir de 2028 las viviendas de uso turístico no estarán en Viladecans", celebró el edil, quien justificó la necesidad de apostar por esta medida porque otros municipios del entorno y la propia Barcelona los están prohibiendo. "Si desde Viladecans no tomamos esta decisión estaremos asumiendo todos aquellos pisos turísticos que desde Barcelona y otros municipios se eliminarán", siguió Bausa, quien remarcó que su formación no está en contra del turismo, pero que considera que los hoteles que ya hay en la ciudad y los que llegarán suponen una oferta "suficiente".

La misma fórmula que Collboni

La estrategia para vetar los pisos turísticos sería la misma que plantea el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para la capital catalana. En el marco del Decreto Ley 3/2023 impulsado por la Generalitat de Catalunya, que dispone la obligatoriedad de obtener un permiso urbanístico renovable cada cinco años, la ciudad no impulsará ninguna regulación y, por tanto, no habrá nuevas licencias a partir de 2028, por lo que, de facto, se vetarán los pisos turísticos. El mismo método pretenden reproducir las demás localidades metropolitanas adheridas a la medida como L'Hospitalet, Sant Adrià o, ahora, Viladecans.

El concejal de gobierno a Richard Calle (PSC) remarcó en el Pleno que la vivienda "es un tema que nos preocupa" y que desde el ejecutivo son conscientes que "encontrar un piso en el que vivir es cada vez más difícil". Aunque en su turno de palabra Calle ya anunció que su partido daría apoyo a la moción que reclama prohibir los pisos turísticos, también acusó a ERC de generar "un alarmismo y una urgencia artificial" respecto al tema de los pisos turísticos, dado que la localidad del Baix Llobregat cuenta ahora con tan solo 25 licencias reguladas. "No estamos ante una crisis o problemática. Es una situación perfectamente gestionada", sostuvo. "Por responsabilidad y por cerrar el debate y no generar ansiedad, votaremos a favor", remachó Calle.

Por su parte, la líder de los Comuns en Viladecans e integrante también del gobierno municipal, Encarni García, incidió también en que "la vivienda es un derecho y no un negocio". "No nos tiembla el pulso para votar a favor. Las viviendas de uso turístico han demostrado que donde están reducen la oferta de alquiler y hacen subir los precios", señaló García, quien, en la misma línea que los republicanos, comentó que los 25 pisos turísticos que tienen en la ciudad "aún no son un problema", pero que, justo por ello, "es el momento de actuar". Es decir, prevenir antes de que se conviertan en un nuevo dolor de cabeza para la localidad. Así el texto de los republicanos salió adelante con los votos de PSC, Comuns y ERC, y el voto contrario de los partidos de derechas en el hemiciclo: PP y Vox.