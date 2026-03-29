Los rincones de El Prat de Llobregat que ya están en la historia del cine

Catalunya lleva años siendo un plató en expansión, un buen lugar que atrae a directores de publicidad, películas, series y programas de televisión para desarrollar sus proyectos audiovisuales. Si bien la capital, Barcelona, es el gran atractivo para realizar rodajes, otras ciudades de su entorno también llevan años postulándose como buenos centros de producción audiovisual.

Es el caso de El Prat de Llobregat, ciudad metropolitana a menos de 14 kilómetros de Barcelona que cuenta con más de 66.000 habitantes, una infraestructura esencial como el Aeropuerto de Barcelona y el parque natural del Delta del Llobregat.

Producciones de Netflix y Prime Video

En 2025, El Prat se consolidó como plató de referencia al acoger un total de 62 rodajes de distintos proyectos. Entre las producciones más relevantes del año pasado destacan el largometraje Corredora, de Laura García Alonso, las series de ficción Day One, para Prime Video, y El mapa de los anhelos, para Netflix, así como documentales vinculados a la vida local como La Ricarda. Melodía de una casa, de Morrosko Villa-San-Juan, y El cine del Fermín. Un amor en pantalla grande, de la realizadora pratense Alba Roig Casals.

La serie 'Pubertad', dirigida y creada por Leticia Dolera y disponible en HBO Max, se rodó en Fundesplai, entidad educativa sin ánimo de lucro con sede en el municipio.

De hecho, en 2025, el municipio celebró los 90 años del primer rodaje en la ciudad, 'Memmortigo' de Delmiro de Caralt, rodada en 1936. Aunque desde entonces siempre ha habido cierta actividad cinematográfica, fue a finales de los años sesenta y durante la década de los sesenta cuando empezó a desarrollarse con más fuerza el movimiento de cine amateur en El Prat.

En los últimos años, ha habido varias películas que cuentan con localizaciones de El Prat. Es el caso, por ejemplo, de 'Los Renglones torcidos de Dios' (2022), de Oriol Paulo, rodada en 2021. Una de las localizaciones de la película es la Emilio Sánchez Academy.

Tres Metros Sobre el Cielo y Vicky Cristina Barcelona

Las taquilleras 'Tres Metros Sobre el Cielo' (Fernando González Molina, 2010) y 'Tengo Ganas de Ti' (Fernando González Molina, 2012), con Mario Casas y María Valverde como enamorados protagonistas, también grabó algunas de sus escenas en El Prat (también en Sant Boi). En 'Tres Metros Sobre el Cielo' se rodaron escenas en el edificio de El Semàfor y en la playa del Prat, mientras que en la segunda película de la saga se rodaron escenas en Els Carrabiners y también en la playa.

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