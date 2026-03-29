Un incendio en el puerto de Barcelona quema contenedores de mercancías y levanta una gran columna de humo negro

Un incendio en el puerto de Barcelona ha levantado este mediodía una gran columna de humo negro sobre la ciudad. La humareda ha sido visible a varios kilómetros a la distancia, también desde localidades próximas a la capital catalana. Fuentes del puerto explican que el fuego ha prendido en varias tractoras de arrastre de contenedores y no se han producido daños personales. Añaden que el siniestro se ha originado en unas tractoras situadas en la terminal de cruceros de la compañía Grimaldi, en la zona del puente de Europa.

Diez dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar de los hechos para contener el fuego. El Ayuntamiento de Barcelona informa también de que no constan personas afectadas.

Fuentes del puerto comentan que se han incendidado varias tractoras, los camiones que arrastran mercancías. Las mismas fuentes recalcan que no se han quemado sustancias peligrosas. Comentan que es un incendio aparatoso, pero en el que no hay que lamentar heridos y, en principio, no apunta a que los daños sean de gravedad. Por ahora, se desconoce qué ha ocasionado las llamas.

Noticias relacionadas

Seguirá ampliación