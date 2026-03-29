Delincuente reincidente
Detenido por hacerse pasar por turista para robar a turistas en hoteles de Barcelona
Los Mossos le achacan siete hurtos en distintos establecimientos de la ciudad por un valor superior a los 24.000 euros entre noviembre pasado y este mes de marzo
Detenido un chico de 21 años en Barcelona por estafar a personas que buscaban piso
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de cometer siete hurtos en hoteles de Barcelona. El sospechoso se hacia pasar por huésped de los establecimientos y saqueaba pertenencias de los turistas en las zonas comunes, relata el cuerpo. Los agentes le atribuyen tres robos en Sants-Montjuïc, tres en Sant Martí y uno en Ciutat Vella. También se le imputa un delito de estafa.
La policía explica que se trata de un delincuente reincidente, que acumula siete arrestos, en su mayoría por delitos contra el patrimonio. Los Mossos comentan que los hechos que se le achacan para haber seido apresado de nuevo ocurrieron entre noviembre pasado y el 4 de marzo, unos cinco meses en que habría cometido las siete sustracciones de las que se le culpa.
El botín por esos robos se estima en más de 24.000 euros, sumando dinero en efectivo, aparatos electrónicos y otros objetos. En uno de los hurtos en hoteles por los que se le incrimina, el detenido se apropió de varias tarjetas de crédito y realizó pagos fraudulentos a diferentes negocios por valor de 400 euros.
Tras reunir pruebas que lo vinculaban a los siete robos en establecimientos hoteleros, los Mossos emitieron una orden de detención que se hizo efectiva el lunes pasado. La policía clasifica al sospechoso como un delincuente activo con alto riesgo de persistencia. Pasó a disposición judicial el 26 de marzo.
- El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
- Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
- Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
- Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom