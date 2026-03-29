Detenido por hacerse pasar por turista para robar a turistas en hoteles de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de cometer siete hurtos en hoteles de Barcelona. El sospechoso se hacia pasar por huésped de los establecimientos y saqueaba pertenencias de los turistas en las zonas comunes, relata el cuerpo. Los agentes le atribuyen tres robos en Sants-Montjuïc, tres en Sant Martí y uno en Ciutat Vella. También se le imputa un delito de estafa.

La policía explica que se trata de un delincuente reincidente, que acumula siete arrestos, en su mayoría por delitos contra el patrimonio. Los Mossos comentan que los hechos que se le achacan para haber seido apresado de nuevo ocurrieron entre noviembre pasado y el 4 de marzo, unos cinco meses en que habría cometido las siete sustracciones de las que se le culpa.

El botín por esos robos se estima en más de 24.000 euros, sumando dinero en efectivo, aparatos electrónicos y otros objetos. En uno de los hurtos en hoteles por los que se le incrimina, el detenido se apropió de varias tarjetas de crédito y realizó pagos fraudulentos a diferentes negocios por valor de 400 euros.

Tras reunir pruebas que lo vinculaban a los siete robos en establecimientos hoteleros, los Mossos emitieron una orden de detención que se hizo efectiva el lunes pasado. La policía clasifica al sospechoso como un delincuente activo con alto riesgo de persistencia. Pasó a disposición judicial el 26 de marzo.